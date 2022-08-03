https://ria.ru/20220803/vtb-1806939004.html

ВТБ намерен выдать 350 тысяч карт жителя в регионах по итогам 2022 года

ВТБ намерен выдать 350 тысяч карт жителя в регионах по итогам 2022 года - РИА Новости, 03.08.2022

ВТБ намерен выдать 350 тысяч карт жителя в регионах по итогам 2022 года

ВТБ выпустил россиянам 270 тысяч карт жителя в 10 регионах России. По итогам года общий объем эмиссии превысит 350 тысяч штук, а их популярность будет расти за... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T14:20

2022-08-03T14:20

2022-08-03T14:20

россия

втб

банки

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. ВТБ выпустил россиянам 270 тысяч карт жителя в 10 регионах России. По итогам года общий объем эмиссии превысит 350 тысяч штук, а их популярность будет расти за счет расширения функциональных возможностей и программ лояльности, сообщает пресс-служба банка."ВТБ активно поддерживает инициативы, направленные на развитие городской инфраструктуры и создание комфортной цифровой среды для населения. Карта жителя – это универсальный инструмент, который способен повысить доступность и качество услуг, необходимых для повседневной жизни наших клиентов на всей территории России. Сегодня мы успешно реализуем такие проекты в 10 регионах и часто лидируем их. Мы видим большой потенциал для развития подобных сервисов и ожидаем, что до конца года выпустим для клиентов еще 100 тысяч таких карт, увеличив общий объем эмиссии до 350 тысяч", – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.Региональные проекты карт жителя реализуются в партнерстве с администрациями субъектов РФ и предполагают интеграцию региональных и федеральных сервисов для населения в функционал банковской карты. Чаще всего карта жителя включает транспортное приложение и дает пользователям возможность пользоваться ей как проездным билетом. Кроме того, в ряде случаев ее можно использовать в качестве полиса ОМС, пропуска на рабочее место или в рамках кампусных проектов, а также получать скидки и бонусы при оплате товаров в магазинах партнеров.Наибольшее количество карт жителя – свыше 100 тысяч штук – ВТБ выпустил для жителей Санкт-Петербурга, 62 тысяч карт - в Мордовии, почти 30 тысяч оформили нижегородцы. Также ВТБ реализует проекты в Екатеринбурге, Самаре, Приморье, Оренбурге и Вологде. В 2022 году их портфель пополнился Омском и Сахалином.Держателям карт жителя от ВТБ доступны все преимущества, которые банк предлагает своим клиентам: бесплатный выпуск и обслуживание, онлайн-оплата услуг ЖКХ без комиссии и собственная программа лояльности банка. Кроме того, ВТБ оказывает специальные меры поддержки клиентам при получении социальных выплат на банковский счет.

https://ria.ru/20220801/vtb-1806448714.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб, банки