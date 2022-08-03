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Российские военные поразили три пункта управления ВСУ
Российские военные поразили три пункта управления ВСУ - РИА Новости, 03.08.2022
Российские военные поразили три пункта управления ВСУ
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили три пункта управления украинскими войсками в ДНР и Запорожской области, живую силу и военную... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:22
2022-08-03T12:22
2022-08-03T12:22
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили три пункта управления украинскими войсками в ДНР и Запорожской области, живую силу и военную технику в 133 районах, уничтожили четыре украинских склада боеприпасов в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ.В российском военном ведомстве отметили, что нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины продолжается."За сутки поражено: три пункта управления, в том числе батальона 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Весёлая Долина Донецкой Народной Республики и 65-й механизированной бригады в районе Юльевки Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 133-х районах. Уничтожено: четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Варваровка Николаевской области, Артёмовск, Водяное, Очеретино Донецкой Народной Республики, а также хранилище топлива для военной техники в районе Галициново Николаевской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, украина, николаевская область
Российские военные поразили три пункта управления ВСУ
Минобороны: ВС поразили три пункта управления ВСУ и уничтожили технику в 133 районах