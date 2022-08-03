https://ria.ru/20220803/ukraina-1806990649.html
Украинский суд заочно арестовал три российских и одно сирийское судно
Украинский суд заочно арестовал три российских и одно сирийское судно - РИА Новости, 03.08.2022
Украинский суд заочно арестовал три российских и одно сирийское судно
Суд заочно арестовал три российских и одно сирийское судно за якобы участие в схеме незаконного вывоза украинского зерна через закрытые порты Крыма, сообщила... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:18
2022-08-03T16:18
2022-08-03T17:14
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Суд заочно арестовал три российских и одно сирийское судно за якобы участие в схеме незаконного вывоза украинского зерна через закрытые порты Крыма, сообщила Госпогранслужба Украины."Российские суда "Матрос Кошка", "Матрос Позинич" и "Михаил Ненашев", а также сирийское Finikia определенное время транспортировали украинское зерно через закрытые порты ТОТ АР Крым. Украинский суд заочно наложил арест на указанные суда", — говорится в заявлении службы в Telegram.По данным ведомства, пограничники передали информацию подконтрольной Киеву Херсонской областной прокуратуре, после чего открыто уголовное производство.Херсонская область перешла под контроль вооруженных сил в ходе военной операции, там сформирована пророссийская администрация, власти озвучивали планы войти в состав Российской Федерации. Заявления, касающиеся вывоза украинского зерна, спикер Кремля Дмитрий Песков назвал фейком.Бывший сотрудник одесской морской гавани в мае заявил РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, одесса, в мире, россия, сирия
16:18 03.08.2022 (обновлено: 17:14 03.08.2022)
Украинский суд заочно арестовал три российских и одно сирийское судно
Погранслужба Украины: суд заочно арестовал три российских и одно сирийское судно
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Суд заочно арестовал три российских и одно сирийское судно за якобы участие в схеме незаконного вывоза украинского зерна через закрытые порты Крыма, сообщила Госпогранслужба Украины.
"Российские суда "Матрос Кошка", "Матрос Позинич" и "Михаил Ненашев", а также сирийское Finikia определенное время транспортировали украинское зерно через закрытые порты ТОТ АР Крым. Украинский суд заочно наложил арест на указанные суда", — говорится в заявлении службы в Telegram.
По данным ведомства, пограничники передали информацию подконтрольной Киеву Херсонской областной прокуратуре, после чего открыто уголовное производство.
Херсонская область перешла под контроль вооруженных сил в ходе военной операции, там сформирована пророссийская администрация, власти озвучивали планы войти в состав Российской Федерации. Заявления, касающиеся вывоза украинского зерна, спикер Кремля Дмитрий Песков назвал фейком.
Бывший сотрудник одесской морской гавани в мае заявил РИА Новости, что Украина
вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы
альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.