https://ria.ru/20220803/ukraina-1806990649.html

Украинский суд заочно арестовал три российских и одно сирийское судно

Украинский суд заочно арестовал три российских и одно сирийское судно - РИА Новости, 03.08.2022

Украинский суд заочно арестовал три российских и одно сирийское судно

Суд заочно арестовал три российских и одно сирийское судно за якобы участие в схеме незаконного вывоза украинского зерна через закрытые порты Крыма, сообщила... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:18

2022-08-03T16:18

2022-08-03T17:14

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Суд заочно арестовал три российских и одно сирийское судно за якобы участие в схеме незаконного вывоза украинского зерна через закрытые порты Крыма, сообщила Госпогранслужба Украины."Российские суда "Матрос Кошка", "Матрос Позинич" и "Михаил Ненашев", а также сирийское Finikia определенное время транспортировали украинское зерно через закрытые порты ТОТ АР Крым. Украинский суд заочно наложил арест на указанные суда", — говорится в заявлении службы в Telegram.По данным ведомства, пограничники передали информацию подконтрольной Киеву Херсонской областной прокуратуре, после чего открыто уголовное производство.Херсонская область перешла под контроль вооруженных сил в ходе военной операции, там сформирована пророссийская администрация, власти озвучивали планы войти в состав Российской Федерации. Заявления, касающиеся вывоза украинского зерна, спикер Кремля Дмитрий Песков назвал фейком.Бывший сотрудник одесской морской гавани в мае заявил РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.

https://ria.ru/20220711/aktivy-1801712723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, одесса, в мире, россия, сирия