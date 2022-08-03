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В синьцзянском уезде Монголкуре развивается сельский туризм

В синьцзянском уезде Монголкуре развивается сельский туризм - РИА Новости, 03.08.2022

В синьцзянском уезде Монголкуре развивается сельский туризм

Мероприятия в рамках подготовки серии репортажей "Встреча с Китаем - 2022" (A Date with China 2022), над которыми работает международная группа журналистов,... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:38

2022-08-03T13:38

2022-08-03T13:38

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МОСКВА, 3 авг - Пресс-служба China Daily. Мероприятия в рамках подготовки серии репортажей "Встреча с Китаем - 2022" (A Date with China 2022), над которыми работает международная группа журналистов, дошли до уезда Монголкуре в Или-Казахском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района. Здесь китайские и иностранные журналисты и блогеры своими глазами увидели великолепное зрелище "Купание скакунов в реке", совершили экскурсию по тематическому парку с лошадьми, а также посетили типичную деревню китайского сельского туризма - Тугэцинбурак.Парк с болотной экосистемой Монголкуре находится в 15 километрах от уезда Монголкуре. Это высокогорное водно-болотное угодье, имеющее наибольшую площадь и высоту над уровнем моря в Или-Казахском автономном округе, а также один из немногих типичных китайских высокогорных парков с болотной экосистемой. Продемонстрированные на церемонии открытия прошедших в текущем году Олимпийских игр фотографии сезона холодных рос - одного из 24 сезонов года по традиционному китайскому календарю - были сделаны именно здесь.24 июля журналисты, смогли увидеть в парке великолепное зрелище "Купание скакунов в реке". Участник представления Сыламуя Оманбай сказал журналистам, что, помимо его собственных лошадей, в представлении приняли участие и скакуны местных жителей. По его словам, доход от представления будет поделен на всех.Оманбай сообщил, что в настоящее время при помощи местных органов власти он может заниматься коневодством и участвовать в представлениях. Горячий сезон продолжается с апреля по октябрь. В этот период времени за день удается принять по меньшей мере 2000 туристов. Месячный доход составляет 4 тысячи юаней, а годовой - 50-60 тысяч юаней.Начальник управления животноводства и ветеринарии уезда Монголкуре Ли Хай сообщил журналистам, что Парк культуры путешествий на скакунах занимает площадь в 3640 гектаров и является достопримечательностью класса С. Занимаясь развитием и возрождением коневодческой отрасли, уезд Монголкуре, "ядром" которого является Парк культуры путешествий на скакунах, активно создает тематический парк с лошадьми, первостепенное место в котором занимают экология, культура и отдых. В настоящее время здесь ведется усиленное строительство инфраструктуры для подачи заявления на присвоение парку класса 5А.Ли Хай отметил, что парк находится на начальном этапе развития. В настоящее время его ежегодно посещают около 200 тысяч туристов, а годовой доход составляет около 10 миллионов юаней.Ли Хай сообщил, что "местные органы власти уделяют особое внимание развитию коневодческих ферм, которые являются центром промышленного развития уезда Монголкуре. Наряду с этим, лошади являются важнейшим приоритетом в работе партийного комитета и правительства нашего уезда, направленной на освоение особого производства, развитие и интеграцию культуры. Коневодство является одной из трех основных отраслей нашего уезда. Мы прикладываем все усилия для непрерывного развития данной отрасли".Экскурсовод из деревни Тугэцинбурак рассказала журналистам, что эта деревня является типичной деревней китайского сельского туризма. Ежегодно сюда приезжает множество туристов. 25 семей открыли деревенские гостевые дома, которые приносят им хороший доход. Благодаря туризму, деревня привлекает предпринимателей, которые решают инвестировать в ее развитие. Местные жители, которые не могут уехать на заработки из-за маленьких детей, получают возможность найти работу рядом с домом - в самом большом гостевом доме деревни. Их месячный доход составляет 3000 юаней. В деревне Тугэцинбурак есть площадь культуры. В целях оказания помощи местным жителям в увеличении доходов на площади было установлено более 30 торговых палаток, где люди могут продавать собственные товары: продукцию сельского хозяйства, еду, вышивку и так далее.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы