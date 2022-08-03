13:38 03.08.2022 (обновлено: 14:09 03.08.2022)
Песков усомнился, заинтересована ли Канада в ремонте турбин Siemens
Пресс-секретарь президента Песков усомнился, заинтересована ли Канада в ремонте турбин
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился, заинтересована ли Канада в ремонте турбин газопровода "Северный поток", поскольку канадцы сами хотят поставлять газ в Европу.
Песков напомнил, что вторая турбина "Северного потока" встала на ремонт.
"Нужно ее по идее, наверное, везти в Канаду. Заинтересована ли Канада в том, чтобы чинить эти турбины? Это большой вопрос, потому что, насколько мы знаем, Канада сама готовится к тому, чтобы начать производить и организовывать поставки газа на мировые рынки. Она совсем не заинтересована, чтобы газ шел из России, потому что он дешевый. А Канада, как и Америка, может на европейцах серьезно заработать на сжиженном природном газе", - сказал Песков журналистам.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.