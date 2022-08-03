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Песков усомнился, заинтересована ли Канада в ремонте турбин Siemens - РИА Новости, 03.08.2022
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Песков усомнился, заинтересована ли Канада в ремонте турбин Siemens
Песков усомнился, заинтересована ли Канада в ремонте турбин Siemens - РИА Новости, 03.08.2022
Песков усомнился, заинтересована ли Канада в ремонте турбин Siemens
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился, заинтересована ли Канада в ремонте турбин газопровода "Северный поток", поскольку канадцы сами хотят РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:38
2022-08-03T14:09
в мире
россия
канада
европа
siemens
северный поток
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился, заинтересована ли Канада в ремонте турбин газопровода "Северный поток", поскольку канадцы сами хотят поставлять газ в Европу.Песков напомнил, что вторая турбина "Северного потока" встала на ремонт."Нужно ее по идее, наверное, везти в Канаду. Заинтересована ли Канада в том, чтобы чинить эти турбины? Это большой вопрос, потому что, насколько мы знаем, Канада сама готовится к тому, чтобы начать производить и организовывать поставки газа на мировые рынки. Она совсем не заинтересована, чтобы газ шел из России, потому что он дешевый. А Канада, как и Америка, может на европейцах серьезно заработать на сжиженном природном газе", - сказал Песков журналистам."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.
https://ria.ru/20220803/siemens-1806912319.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220803/sevpotok-1806867803.html
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в мире, россия, канада, европа, siemens, северный поток
13:38 03.08.2022 (обновлено: 14:09 03.08.2022)
 
Песков усомнился, заинтересована ли Канада в ремонте турбин Siemens

Пресс-секретарь президента Песков усомнился, заинтересована ли Канада в ремонте турбин

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился, заинтересована ли Канада в ремонте турбин газопровода "Северный поток", поскольку канадцы сами хотят поставлять газ в Европу.
Песков напомнил, что вторая турбина "Северного потока" встала на ремонт.
Здание компании Siemens в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 13:19
Британская дочка Siemens не спешит решать вопрос с турбиной, заявил Песков
"Нужно ее по идее, наверное, везти в Канаду. Заинтересована ли Канада в том, чтобы чинить эти турбины? Это большой вопрос, потому что, насколько мы знаем, Канада сама готовится к тому, чтобы начать производить и организовывать поставки газа на мировые рынки. Она совсем не заинтересована, чтобы газ шел из России, потому что он дешевый. А Канада, как и Америка, может на европейцах серьезно заработать на сжиженном природном газе", - сказал Песков журналистам.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время осмотра турбины для Северного потока на предприятии Siemens - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 11:09В мире
Шольц и Siemens сделали противоречивые заявления по турбине для "Севпотока"
 
В миреРоссияКанадаЕвропаSiemensСеверный поток
 
 
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