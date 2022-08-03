https://ria.ru/20220803/turbiny-1806921268.html

Песков усомнился, заинтересована ли Канада в ремонте турбин Siemens

Песков усомнился, заинтересована ли Канада в ремонте турбин Siemens - РИА Новости, 03.08.2022

Песков усомнился, заинтересована ли Канада в ремонте турбин Siemens

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился, заинтересована ли Канада в ремонте турбин газопровода "Северный поток", поскольку канадцы сами хотят РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:38

2022-08-03T13:38

2022-08-03T14:09

в мире

россия

канада

европа

siemens

северный поток

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился, заинтересована ли Канада в ремонте турбин газопровода "Северный поток", поскольку канадцы сами хотят поставлять газ в Европу.Песков напомнил, что вторая турбина "Северного потока" встала на ремонт."Нужно ее по идее, наверное, везти в Канаду. Заинтересована ли Канада в том, чтобы чинить эти турбины? Это большой вопрос, потому что, насколько мы знаем, Канада сама готовится к тому, чтобы начать производить и организовывать поставки газа на мировые рынки. Она совсем не заинтересована, чтобы газ шел из России, потому что он дешевый. А Канада, как и Америка, может на европейцах серьезно заработать на сжиженном природном газе", - сказал Песков журналистам."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.

https://ria.ru/20220803/siemens-1806912319.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220803/sevpotok-1806867803.html

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канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, канада, европа, siemens, северный поток