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В ФРГ не видят необходимости в предоставлении документов на турбину Siemens - РИА Новости, 03.08.2022
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В ФРГ не видят необходимости в предоставлении документов на турбину Siemens
В ФРГ не видят необходимости в предоставлении документов на турбину Siemens - РИА Новости, 03.08.2022
В ФРГ не видят необходимости в предоставлении документов на турбину Siemens
Поставки турбин для "Северного потока — 1" не подпадают под санкционный режим Евросоюза, документы об этом не нужны "по определению", заявил заместитель... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:05
2022-08-03T15:08
экономика
россия
европа
газпром
северный поток
siemens
евросоюз
германия
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БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Поставки турбин для "Северного потока — 1" не подпадают под санкционный режим Евросоюза, документы об этом не нужны "по определению", заявил заместитель официального представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для импорта турбины Siemens для "Северного потока — 1" "Газпром" должен получить документы о том, что она не является санкционным товаром."Такой документ не нужен по определению, потому что она (турбина) не является частью санкционного режима, поскольку поставки газа из России в Европу и, таким образом, поставки (в Россию) необходимого для этого оборудования не охвачены санкционным режимом ЕС", - заявил Бюхнер на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать слова Пескова.
https://ria.ru/20220803/turbina-1806861552.html
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экономика, россия, европа, газпром, северный поток, siemens, евросоюз, германия, в мире
15:05 03.08.2022 (обновлено: 15:08 03.08.2022)
 
В ФРГ не видят необходимости в предоставлении документов на турбину Siemens

В ФРГ заявили, что санкции не распространяются на поставки турбин для "Северного потока"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЧасть газопровода "Северный поток"
Часть газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Часть газопровода "Северный поток". Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Поставки турбин для "Северного потока — 1" не подпадают под санкционный режим Евросоюза, документы об этом не нужны "по определению", заявил заместитель официального представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.
Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для импорта турбины Siemens для "Северного потока — 1" "Газпром" должен получить документы о том, что она не является санкционным товаром.
"Такой документ не нужен по определению, потому что она (турбина) не является частью санкционного режима, поскольку поставки газа из России в Европу и, таким образом, поставки (в Россию) необходимого для этого оборудования не охвачены санкционным режимом ЕС", - заявил Бюхнер на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать слова Пескова.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время осмотра турбины для Северного потока на предприятии Siemens - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 10:45
Шольц не видит препятствий для подключения турбины Siemens в России
 
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