https://ria.ru/20220803/turbina-1806955968.html

В ФРГ не видят необходимости в предоставлении документов на турбину Siemens

В ФРГ не видят необходимости в предоставлении документов на турбину Siemens - РИА Новости, 03.08.2022

В ФРГ не видят необходимости в предоставлении документов на турбину Siemens

Поставки турбин для "Северного потока — 1" не подпадают под санкционный режим Евросоюза, документы об этом не нужны "по определению", заявил заместитель... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:05

2022-08-03T15:05

2022-08-03T15:08

экономика

россия

европа

газпром

северный поток

siemens

евросоюз

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БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Поставки турбин для "Северного потока — 1" не подпадают под санкционный режим Евросоюза, документы об этом не нужны "по определению", заявил заместитель официального представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для импорта турбины Siemens для "Северного потока — 1" "Газпром" должен получить документы о том, что она не является санкционным товаром."Такой документ не нужен по определению, потому что она (турбина) не является частью санкционного режима, поскольку поставки газа из России в Европу и, таким образом, поставки (в Россию) необходимого для этого оборудования не охвачены санкционным режимом ЕС", - заявил Бюхнер на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать слова Пескова.

https://ria.ru/20220803/turbina-1806861552.html

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экономика, россия, европа, газпром, северный поток, siemens, евросоюз, германия, в мире