https://ria.ru/20220803/tayvan-1806863391.html

Учения Китая не повлияют на энергобезопасность Тайваня, заявили в Тайбэе

Учения Китая не повлияют на энергобезопасность Тайваня, заявили в Тайбэе - РИА Новости, 03.08.2022

Учения Китая не повлияют на энергобезопасность Тайваня, заявили в Тайбэе

Проводимые Народно-освободительной армией Китая (НОАК) учения в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня не повлияют на обеспечение энергетической... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T10:54

2022-08-03T10:54

2022-08-03T10:57

в мире

нэнси пелоси

цай инвэнь

ван и (политик)

сша

китай

тайвань

мид кнр

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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Проводимые Народно-освободительной армией Китая (НОАК) учения в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня не повлияют на обеспечение энергетической безопасности острова, на Тайване достаточный запас энергоносителей, говорится в заявлении министерства экономики Тайваня.Китайская армия на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о проведении масштабных учений с боевой стрельбой в шести акваториях вокруг острова с 4 по 7 августа."Министерство экономики Тайваня в ответ на обеспокоенность внешнего мира по поводу того, не повлияют ли учения Компартии Китая с боевыми стрельбами в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня на энергоснабжение острова, заявило, что на данный момент внутренних запасов нефти хватит примерно на 146 дней, запаса природного газа – на 10-11 дней, угля – на 39 дней, все это превышает установленные нормы и может полностью удовлетворить внутренний спрос", - говорится в заявлении ведомства.Министерство отмечает, что нефть, газ и уголь поставляются на остров из нескольких источников, и необходимый запас может обеспечиваться на должном уровне.Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Это первый ее визит в Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном накануне утром в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.

https://radiosputnik.ria.ru/20220803/pelosi-1806859117.html

https://ria.ru/20220803/tayvan-1806859565.html

сша

китай

тайвань

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нэнси пелоси, цай инвэнь, ван и (политик), сша, китай, тайвань, мид кнр, визит пелоси на тайвань