10:54 03.08.2022 (обновлено: 10:57 03.08.2022)
Учения Китая не повлияют на энергобезопасность Тайваня, заявили в Тайбэе
Минэкономики Тайваня: военные учения Китая не повлияют на энергобезопасность острова
Авиабаза Суншань в Тайбэе, Тайвань . Архивное фото
ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Проводимые Народно-освободительной армией Китая (НОАК) учения в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня не повлияют на обеспечение энергетической безопасности острова, на Тайване достаточный запас энергоносителей, говорится в заявлении министерства экономики Тайваня.
Китайская армия на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о проведении масштабных учений с боевой стрельбой в шести акваториях вокруг острова с 4 по 7 августа.
"Министерство экономики Тайваня в ответ на обеспокоенность внешнего мира по поводу того, не повлияют ли учения Компартии Китая с боевыми стрельбами в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня на энергоснабжение острова, заявило, что на данный момент внутренних запасов нефти хватит примерно на 146 дней, запаса природного газа – на 10-11 дней, угля – на 39 дней, все это превышает установленные нормы и может полностью удовлетворить внутренний спрос", - говорится в заявлении ведомства.
Министерство отмечает, что нефть, газ и уголь поставляются на остров из нескольких источников, и необходимый запас может обеспечиваться на должном уровне.
Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Это первый ее визит в Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном накануне утром в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.