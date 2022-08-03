Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской ВГА заявили о необходимости ремонта больниц из-за огня ВСУ - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/remont-1806821069.html
В Харьковской ВГА заявили о необходимости ремонта больниц из-за огня ВСУ
В Харьковской ВГА заявили о необходимости ремонта больниц из-за огня ВСУ - РИА Новости, 03.08.2022
В Харьковской ВГА заявили о необходимости ремонта больниц из-за огня ВСУ
Властям освобожденной территории Харьковской области предстоит отремонтировать часть больниц после обстрелов со стороны украинских военных, сообщили РИА Новости РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T03:27
2022-08-03T03:27
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
краснодарский край
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803500840_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_07c1a5233599e5643d85208a1aefc0e1.jpg
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Властям освобожденной территории Харьковской области предстоит отремонтировать часть больниц после обстрелов со стороны украинских военных, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.По информации ведомства, на освобожденной территории Харьковской области работают 158 медицинских учреждений, в том числе 20 поликлиник и более 80 фельдшерских пунктов. По словам собеседника агентства, больницы не прекращали своей работы с начала специальной военной операции, но есть учреждения, которым при украинской власти не уделяли должного внимания, поэтому им требуется капитальный ремонт."Сложно сказать на данный момент, сколько больниц нам придется ремонтировать, так как некоторые районы все еще обстреливаются, а страдают, как правило, именно учреждения по оказанию медицинской помощи. Мы, конечно, будем всерьез заниматься их восстановлением, и в этом нам уже сейчас очень помогает Россия", - сообщили в администрации.По информации ведомства, медикаментами Россия уже помогает местным больницам. Так, недавно из Краснодарского края, который взял шефство над всеми освобожденными территориями Харьковской области, пришел гуманитарный груз с лекарствами. По данным администрации, тяжелых больных вывозят в соседнюю Белгородскую область."Кроме того, здесь у нас на территории работают медкабинеты, на базе действующих гуманитарных центров "Единой России". Люди получают там консультации от квалифицированных российских специалистов, а также там составляются списки на доставку необходимых препаратов", - сказали в ведомстве.В администрации добавили, что местное управление здравоохранения находится на связи с российским министерством здравоохранения: "Нас слышат, и нам готовы помогать во всем".В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220727/elektrosnabzhenie-1805220788.html
https://ria.ru/20220725/kaznacheystvo-1804913620.html
харьковская область
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803500840_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_5b464ea296b783e60cb0d5f8dff82901.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, россия, краснодарский край, единая россия
03:27 03.08.2022
 
В Харьковской ВГА заявили о необходимости ремонта больниц из-за огня ВСУ

В Харьковской ВГА заявили о необходимости ремонта больниц после обстрелов со стороны ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Властям освобожденной территории Харьковской области предстоит отремонтировать часть больниц после обстрелов со стороны украинских военных, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
По информации ведомства, на освобожденной территории Харьковской области работают 158 медицинских учреждений, в том числе 20 поликлиник и более 80 фельдшерских пунктов. По словам собеседника агентства, больницы не прекращали своей работы с начала специальной военной операции, но есть учреждения, которым при украинской власти не уделяли должного внимания, поэтому им требуется капитальный ремонт.
Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 04:04Специальная военная операция на Украине
Глава Харьковской ВГА рассказал о ситуации с электроснабжением в регионе
"Сложно сказать на данный момент, сколько больниц нам придется ремонтировать, так как некоторые районы все еще обстреливаются, а страдают, как правило, именно учреждения по оказанию медицинской помощи. Мы, конечно, будем всерьез заниматься их восстановлением, и в этом нам уже сейчас очень помогает Россия", - сообщили в администрации.
По информации ведомства, медикаментами Россия уже помогает местным больницам. Так, недавно из Краснодарского края, который взял шефство над всеми освобожденными территориями Харьковской области, пришел гуманитарный груз с лекарствами. По данным администрации, тяжелых больных вывозят в соседнюю Белгородскую область.
"Кроме того, здесь у нас на территории работают медкабинеты, на базе действующих гуманитарных центров "Единой России". Люди получают там консультации от квалифицированных российских специалистов, а также там составляются списки на доставку необходимых препаратов", - сказали в ведомстве.
В администрации добавили, что местное управление здравоохранения находится на связи с российским министерством здравоохранения: "Нас слышат, и нам готовы помогать во всем".
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 23:38Специальная военная операция на Украине
В Харьковской области создадут казначейство для выплат бюджетникам
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияКраснодарский крайЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала