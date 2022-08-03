https://ria.ru/20220803/remont-1806821069.html

В Харьковской ВГА заявили о необходимости ремонта больниц из-за огня ВСУ

В Харьковской ВГА заявили о необходимости ремонта больниц из-за огня ВСУ - РИА Новости, 03.08.2022

В Харьковской ВГА заявили о необходимости ремонта больниц из-за огня ВСУ

Властям освобожденной территории Харьковской области предстоит отремонтировать часть больниц после обстрелов со стороны украинских военных, сообщили РИА Новости РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T03:27

2022-08-03T03:27

2022-08-03T03:27

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

краснодарский край

единая россия

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Властям освобожденной территории Харьковской области предстоит отремонтировать часть больниц после обстрелов со стороны украинских военных, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.По информации ведомства, на освобожденной территории Харьковской области работают 158 медицинских учреждений, в том числе 20 поликлиник и более 80 фельдшерских пунктов. По словам собеседника агентства, больницы не прекращали своей работы с начала специальной военной операции, но есть учреждения, которым при украинской власти не уделяли должного внимания, поэтому им требуется капитальный ремонт."Сложно сказать на данный момент, сколько больниц нам придется ремонтировать, так как некоторые районы все еще обстреливаются, а страдают, как правило, именно учреждения по оказанию медицинской помощи. Мы, конечно, будем всерьез заниматься их восстановлением, и в этом нам уже сейчас очень помогает Россия", - сообщили в администрации.По информации ведомства, медикаментами Россия уже помогает местным больницам. Так, недавно из Краснодарского края, который взял шефство над всеми освобожденными территориями Харьковской области, пришел гуманитарный груз с лекарствами. По данным администрации, тяжелых больных вывозят в соседнюю Белгородскую область."Кроме того, здесь у нас на территории работают медкабинеты, на базе действующих гуманитарных центров "Единой России". Люди получают там консультации от квалифицированных российских специалистов, а также там составляются списки на доставку необходимых препаратов", - сказали в ведомстве.В администрации добавили, что местное управление здравоохранения находится на связи с российским министерством здравоохранения: "Нас слышат, и нам готовы помогать во всем".В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220727/elektrosnabzhenie-1805220788.html

https://ria.ru/20220725/kaznacheystvo-1804913620.html

харьковская область

россия

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харьковская область, россия, краснодарский край, единая россия