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Названы самые популярные российские достопримечательности - РИА Новости, 03.08.2022
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220803/puteshestviya-1806721194.html
Названы самые популярные российские достопримечательности
Названы самые популярные российские достопримечательности - РИА Новости, 03.08.2022
Названы самые популярные российские достопримечательности
Определены самые популярные достопримечательности РФ, сообщает "Яндекс.Путешествия". РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T05:54
2022-08-03T05:54
туризм
туризм
новости - туризм
россия
московская область (подмосковье)
государственный эрмитаж
патриот
третьяковская галерея
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Определены самые популярные достопримечательности РФ, сообщает "Яндекс.Путешествия".Аналитики сервиса изучили поисковые запросы пользователей и составили рейтинг культурных объектов РФ. Среди них 2295 храмов, музеев, памятников, парков.Оказалось, что чаще всего туристы ищут информацию про Зимний дворец и Государственный Эрмитаж. Следом идут Московский Кремль, Большой Петергофский дворец и Мамаев курган. Замыкает пятерку Большой Екатерининский дворец.В десятку самых востребованных достопримечательностей вошли парк "Патриот" в Подмосковье, "Медный всадник" в Петербурге, а также собор Василия Блаженного, Третьяковская галерея и ВДНХ в Москве.В поиске в Сети лидируют музеи, парки и культовые сооружения. Эксперты также выяснили, что дворцы интересуют пользователей в четыре раза больше, чем памятники, и в пять — чем театры.
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россия
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2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
туризм, новости - туризм, россия, московская область (подмосковье), государственный эрмитаж, патриот, третьяковская галерея, вднх, московский кремль (музей-заповедник)
05:54 03.08.2022
 
Названы самые популярные российские достопримечательности

В "Яндексе" назвали достопримечательности России, которые пользователи ищут чаще всего

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкЗал итальянского искусства XVII-XVIII вв. Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Зал итальянского искусства XVII-XVIII вв. Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Определены самые популярные достопримечательности РФ, сообщает "Яндекс.Путешествия".
Аналитики сервиса изучили поисковые запросы пользователей и составили рейтинг культурных объектов РФ. Среди них 2295 храмов, музеев, памятников, парков.
Оказалось, что чаще всего туристы ищут информацию про Зимний дворец и Государственный Эрмитаж. Следом идут Московский Кремль, Большой Петергофский дворец и Мамаев курган. Замыкает пятерку Большой Екатерининский дворец.
В десятку самых востребованных достопримечательностей вошли парк "Патриот" в Подмосковье, "Медный всадник" в Петербурге, а также собор Василия Блаженного, Третьяковская галерея и ВДНХ в Москве.
В поиске в Сети лидируют музеи, парки и культовые сооружения. Эксперты также выяснили, что дворцы интересуют пользователей в четыре раза больше, чем памятники, и в пять — чем театры.
Глостерский собор - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 08:00Туризм
Город в кадре. Знаете ли вы, где снимались самые известные фильмы и сериалы
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияМосковская область (Подмосковье)Государственный ЭрмитажПатриотТретьяковская галереяВДНХМосковский Кремль (музей-заповедник)
 
 
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