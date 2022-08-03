https://ria.ru/20220803/puteshestviya-1806721194.html
Названы самые популярные российские достопримечательности
Названы самые популярные российские достопримечательности - РИА Новости, 03.08.2022
Названы самые популярные российские достопримечательности
Определены самые популярные достопримечательности РФ, сообщает "Яндекс.Путешествия". РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T05:54
2022-08-03T05:54
2022-08-03T05:54
туризм
туризм
новости - туризм
россия
московская область (подмосковье)
государственный эрмитаж
патриот
третьяковская галерея
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Определены самые популярные достопримечательности РФ, сообщает "Яндекс.Путешествия".Аналитики сервиса изучили поисковые запросы пользователей и составили рейтинг культурных объектов РФ. Среди них 2295 храмов, музеев, памятников, парков.Оказалось, что чаще всего туристы ищут информацию про Зимний дворец и Государственный Эрмитаж. Следом идут Московский Кремль, Большой Петергофский дворец и Мамаев курган. Замыкает пятерку Большой Екатерининский дворец.В десятку самых востребованных достопримечательностей вошли парк "Патриот" в Подмосковье, "Медный всадник" в Петербурге, а также собор Василия Блаженного, Третьяковская галерея и ВДНХ в Москве.В поиске в Сети лидируют музеи, парки и культовые сооружения. Эксперты также выяснили, что дворцы интересуют пользователей в четыре раза больше, чем памятники, и в пять — чем театры.
https://ria.ru/20220426/puteshestviya-1785013570.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, московская область (подмосковье), государственный эрмитаж, патриот, третьяковская галерея, вднх, московский кремль (музей-заповедник)
Названы самые популярные российские достопримечательности
В "Яндексе" назвали достопримечательности России, которые пользователи ищут чаще всего
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Определены самые популярные достопримечательности РФ, сообщает "Яндекс.Путешествия".
Аналитики сервиса изучили поисковые запросы пользователей и составили рейтинг культурных объектов РФ. Среди них 2295 храмов, музеев, памятников, парков.
Оказалось, что чаще всего туристы ищут информацию про Зимний дворец и Государственный Эрмитаж. Следом идут Московский Кремль, Большой Петергофский дворец и Мамаев курган. Замыкает пятерку Большой Екатерининский дворец.
В десятку самых востребованных достопримечательностей вошли парк "Патриот" в Подмосковье, "Медный всадник" в Петербурге, а также собор Василия Блаженного, Третьяковская галерея и ВДНХ в Москве.
В поиске в Сети лидируют музеи, парки и культовые сооружения. Эксперты также выяснили, что дворцы интересуют пользователей в четыре раза больше, чем памятники, и в пять — чем театры.