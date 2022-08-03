https://ria.ru/20220803/puteshestviya-1806721194.html

Названы самые популярные российские достопримечательности

Названы самые популярные российские достопримечательности - РИА Новости, 03.08.2022

Названы самые популярные российские достопримечательности

Определены самые популярные достопримечательности РФ, сообщает "Яндекс.Путешествия". РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T05:54

2022-08-03T05:54

2022-08-03T05:54

туризм

туризм

новости - туризм

россия

московская область (подмосковье)

государственный эрмитаж

патриот

третьяковская галерея

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Определены самые популярные достопримечательности РФ, сообщает "Яндекс.Путешествия".Аналитики сервиса изучили поисковые запросы пользователей и составили рейтинг культурных объектов РФ. Среди них 2295 храмов, музеев, памятников, парков.Оказалось, что чаще всего туристы ищут информацию про Зимний дворец и Государственный Эрмитаж. Следом идут Московский Кремль, Большой Петергофский дворец и Мамаев курган. Замыкает пятерку Большой Екатерининский дворец.В десятку самых востребованных достопримечательностей вошли парк "Патриот" в Подмосковье, "Медный всадник" в Петербурге, а также собор Василия Блаженного, Третьяковская галерея и ВДНХ в Москве.В поиске в Сети лидируют музеи, парки и культовые сооружения. Эксперты также выяснили, что дворцы интересуют пользователей в четыре раза больше, чем памятники, и в пять — чем театры.

https://ria.ru/20220426/puteshestviya-1785013570.html

россия

московская область (подмосковье)

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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