https://ria.ru/20220803/pozhar-1807032460.html

Пожар на складе Ozon в Подмосковье сняли с коптера

Пожар на складе Ozon в Подмосковье сняли с коптера - РИА Новости, 03.08.2022

Пожар на складе Ozon в Подмосковье сняли с коптера

В распоряжении РИА Новости появилась видеозапись пожара на складе Ozon в подмосковной Истре. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T17:47

2022-08-03T17:47

2022-08-03T17:50

происшествия

ozon

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар на складе ozon в подмосковье

истринский район

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости появилась видеозапись пожара на складе Ozon в подмосковной Истре.На кадрах, снятых с коптера, видно горящее здание склада и устремившийся вверх огромный столб дыма. На территории работают экстренные службы. По соседству со складом расположены жилые районы с частной застройкой.Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров.Известно об одном погибшем и 13 пострадавших. Экстренные службы называют в качестве основной версии поджог.

https://ria.ru/20220803/pozhar-1806999974.html

истринский район

московская область (подмосковье)

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Кадры пожара склада Озон с дрона Площадь пожара в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области увеличилось до 35 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. 2022-08-03T17:47 true PT0M22S

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происшествия, ozon, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на складе ozon в подмосковье, истринский район, московская область (подмосковье)