https://ria.ru/20220803/pozhar-1807032460.html
Пожар на складе Ozon в Подмосковье сняли с коптера
Пожар на складе Ozon в Подмосковье сняли с коптера - РИА Новости, 03.08.2022
Пожар на складе Ozon в Подмосковье сняли с коптера
В распоряжении РИА Новости появилась видеозапись пожара на складе Ozon в подмосковной Истре. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T17:47
2022-08-03T17:47
2022-08-03T17:50
происшествия
ozon
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на складе ozon в подмосковье
истринский район
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости появилась видеозапись пожара на складе Ozon в подмосковной Истре.На кадрах, снятых с коптера, видно горящее здание склада и устремившийся вверх огромный столб дыма. На территории работают экстренные службы. По соседству со складом расположены жилые районы с частной застройкой.Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров.Известно об одном погибшем и 13 пострадавших. Экстренные службы называют в качестве основной версии поджог.
https://ria.ru/20220803/pozhar-1806999974.html
истринский район
московская область (подмосковье)
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Кадры пожара склада Озон с дрона
Площадь пожара в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области увеличилось до 35 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
2022-08-03T17:47
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, ozon, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на складе ozon в подмосковье, истринский район, московская область (подмосковье)
17:47 03.08.2022 (обновлено: 17:50 03.08.2022)
Пожар на складе Ozon в Подмосковье сняли с коптера
Пожар на складе Ozon в Истре в Подмосковье сняли с коптера