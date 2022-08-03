https://ria.ru/20220803/pozhar-1806955708.html

Число пострадавших при пожаре на складе Ozon выросло до 11

Число пострадавших при пожаре на складе Ozon выросло до 11 - РИА Новости, 03.08.2022

Число пострадавших при пожаре на складе Ozon выросло до 11

Число пострадавших при пожаре на складе Ozon в Московской области увеличилось до 11 человек, двое из них госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:04

2022-08-03T15:04

2022-08-03T16:33

происшествия

московская область (подмосковье)

ozon

пожар на складе ozon в подмосковье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806935259_0:83:1601:983_1920x0_80_0_0_a6cbb9816bffca252f7dd959ae2d565d.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Число пострадавших при пожаре на складе Ozon в Московской области увеличилось до 11 человек, двое из них госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненной информации, пострадали 11 человек, из них доставлены в больницу двое, девяти медицинская помощь оказана амбулаторная", - сказал собеседник агентства.Крупный пожар начался на складе Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, охватив, по последним данным МЧС РФ, 35 тысяч квадратных метров.По данным экстренных служб, поджог и неисправность электрооборудования рассматриваются как основные версии случившегося.

https://radiosputnik.ria.ru/20220803/ozon-1806949235.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), ozon, пожар на складе ozon в подмосковье