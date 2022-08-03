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При пожаре на подмосковном складе Ozon пострадали шесть человек - РИА Новости, 03.08.2022
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При пожаре на подмосковном складе Ozon пострадали шесть человек
При пожаре на подмосковном складе Ozon пострадали шесть человек - РИА Новости, 03.08.2022
При пожаре на подмосковном складе Ozon пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали, по предварительным данным, при крупном пожаре на складе компании Ozon в Истринском районе Московской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:55
2022-08-03T16:33
пожар на складе ozon в подмосковье
происшествия
истринский район
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ozon
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали, по предварительным данным, при крупном пожаре на складе компании Ozon в Истринском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По предварительной информации, в результате пожара пострадали шесть человек", - сказал собеседник агентства.Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 35 тысяч квадратных метров. По данным экстренных служб, поджог и неисправность электрооборудования рассматриваются как основные версии причин пожара.
истринский район
московская область (подмосковье)
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пожар на складе ozon в подмосковье, происшествия, истринский район, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ozon
14:55 03.08.2022 (обновлено: 16:33 03.08.2022)
 
При пожаре на подмосковном складе Ozon пострадали шесть человек

При пожаре на складе Ozon в Истринском районе пострадали шесть человек

© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиПожар на складе Ozon в Подмосковье
Пожар на складе Ozon в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Пожар на складе Ozon в Подмосковье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали, по предварительным данным, при крупном пожаре на складе компании Ozon в Истринском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По предварительной информации, в результате пожара пострадали шесть человек", - сказал собеседник агентства.
Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 35 тысяч квадратных метров. По данным экстренных служб, поджог и неисправность электрооборудования рассматриваются как основные версии причин пожара.
"Здание уже не спасти". Крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Возгорание произошло в в отдельном блоке фулфилмент-центра, позже огонь распространился на 55 тысяч квадратных метров, обрушилась крыша здания.

Столб дыма от пожара на складе OZON в Подмосковье
1 из 8

Возгорание произошло в в отдельном блоке фулфилмент-центра, позже огонь распространился на 55 тысяч квадратных метров, обрушилась крыша здания.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В результате пожара один человек погиб, еще 13 пострадали.

Столб дыма от пожара на складе OZON в Подмосковье
2 из 8

В результате пожара один человек погиб, еще 13 пострадали.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Пожар, которому присвоили третий ранг сложности, тушат почти 100 человек и 30 единиц техники. На месте развернули оперативный штаб.

Пожар на складе OZON в Подмосковье
3 из 8

Пожар, которому присвоили третий ранг сложности, тушат почти 100 человек и 30 единиц техники. На месте развернули оперативный штаб.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В работах задействовали два вертолета Ка-32, они уже сбросили на горящий склад 100 тонн воды.

Вертолет, задействованный в тушении пожара на складе OZON в Подмосковье
4 из 8

В работах задействовали два вертолета Ка-32, они уже сбросили на горящий склад 100 тонн воды.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© АГН "Москва" / Денис Воронин

Для координации действий по тушению пожара на место происшествия прибыли первый замглавы МЧС Александр Чуприян и заместитель главы ведомства Илья Денисов.

Пожар на складе Ozon в городском округе Истра
5 из 8

Для координации действий по тушению пожара на место происшествия прибыли первый замглавы МЧС Александр Чуприян и заместитель главы ведомства Илья Денисов.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Ситуацию взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Вертолет, задействованный в тушении пожара на складе OZON в Подмосковье
6 из 8

Ситуацию взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

"Пожар, мы видим, масштабный. Здание уже не спасти, это очевидно", — сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

Столб дыма от пожара на складе OZON в Подмосковье
7 из 8

"Пожар, мы видим, масштабный. Здание уже не спасти, это очевидно", — сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Основной версией пожара называют поджог.

Пожар на складе OZON в Подмосковье
8 из 8

Основной версией пожара называют поджог.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 8

Возгорание произошло в в отдельном блоке фулфилмент-центра, позже огонь распространился на 55 тысяч квадратных метров, обрушилась крыша здания.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 8

В результате пожара один человек погиб, еще 13 пострадали.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 8

Пожар, которому присвоили третий ранг сложности, тушат почти 100 человек и 30 единиц техники. На месте развернули оперативный штаб.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
4 из 8

В работах задействовали два вертолета Ка-32, они уже сбросили на горящий склад 100 тонн воды.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 8

Для координации действий по тушению пожара на место происшествия прибыли первый замглавы МЧС Александр Чуприян и заместитель главы ведомства Илья Денисов.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
6 из 8

Ситуацию взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 8

"Пожар, мы видим, масштабный. Здание уже не спасти, это очевидно", — сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 8

Основной версией пожара называют поджог.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
 
Пожар на складе Ozon в ПодмосковьеПроисшествияИстринский районМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ozon
 
 
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