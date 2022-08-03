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При пожаре на подмосковном складе Ozon пострадали шесть человек

При пожаре на подмосковном складе Ozon пострадали шесть человек - РИА Новости, 03.08.2022

При пожаре на подмосковном складе Ozon пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали, по предварительным данным, при крупном пожаре на складе компании Ozon в Истринском районе Московской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T14:55

2022-08-03T14:55

2022-08-03T16:33

пожар на складе ozon в подмосковье

происшествия

истринский район

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ozon

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали, по предварительным данным, при крупном пожаре на складе компании Ozon в Истринском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По предварительной информации, в результате пожара пострадали шесть человек", - сказал собеседник агентства.Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 35 тысяч квадратных метров. По данным экстренных служб, поджог и неисправность электрооборудования рассматриваются как основные версии причин пожара.

истринский район

московская область (подмосковье)

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пожар на складе ozon в подмосковье, происшествия, истринский район, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ozon