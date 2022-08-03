https://ria.ru/20220803/politika-1806877976.html
В МИД ситуацию конфликта назвали нормой для России
В МИД ситуацию конфликта назвали нормой для России - РИА Новости, 03.08.2022
В МИД ситуацию конфликта назвали нормой для России
Ситуация конфликта - скорее норма для страны с такой географией и интересами, как Россия, заявил директор Департамента внешнеполитического планирования МИД... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:36
2022-08-03T11:36
2022-08-03T11:36
политика
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ситуация конфликта - скорее норма для страны с такой географией и интересами, как Россия, заявил директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин."Хотя уже не одно поколение выросло у нас в относительно мирные времена, ситуация конфликта – это, скорее, норма для страны с такой географией и интересами, как Россия", - отметил дипломат в статье "Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия
В МИД ситуацию конфликта назвали нормой для России
В МИД ситуацию конфликта назвали нормой для страны с такой географией, как Россия
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ситуация конфликта - скорее норма для страны с такой географией и интересами, как Россия, заявил директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.
"Так получилось, что наша страна вновь переживает переломный момент в своей более чем тысячелетней истории. Приходится иметь дело с агрессивной реакцией части внешних игроков на абсолютно оправданные действия по защите жизненных интересов на западном направлении. Возник рукотворный кризис европейской безопасности и всего международного порядка, сформированного по итогам Второй мировой войны", - заявил Дробинин.
"Хотя уже не одно поколение выросло у нас в относительно мирные времена, ситуация конфликта – это, скорее, норма для страны с такой географией и интересами, как Россия", - отметил дипломат в статье "Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России".