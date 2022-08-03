https://ria.ru/20220803/politika-1806877976.html

В МИД ситуацию конфликта назвали нормой для России

В МИД ситуацию конфликта назвали нормой для России - РИА Новости, 03.08.2022

В МИД ситуацию конфликта назвали нормой для России

Ситуация конфликта - скорее норма для страны с такой географией и интересами, как Россия, заявил директор Департамента внешнеполитического планирования МИД... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T11:36

2022-08-03T11:36

2022-08-03T11:36

политика

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ситуация конфликта - скорее норма для страны с такой географией и интересами, как Россия, заявил директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин."Хотя уже не одно поколение выросло у нас в относительно мирные времена, ситуация конфликта – это, скорее, норма для страны с такой географией и интересами, как Россия", - отметил дипломат в статье "Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России".

https://ria.ru/20220707/putin-1801068510.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия