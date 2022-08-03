https://ria.ru/20220803/podmoskove-1806896797.html

Глава Подмосковья сообщил о сокращении сроков строительства школ в два раза

Глава Подмосковья сообщил о сокращении сроков строительства школ в два раза - РИА Новости, 03.08.2022

Глава Подмосковья сообщил о сокращении сроков строительства школ в два раза

Сроки строительства школ на территории Московской области сократились вдвое, сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:41

2022-08-03T12:41

2022-08-03T12:41

новости подмосковья

одинцово

андрей воробьев

строительство

школы

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ОДИНЦОВО, 3 авг – РИА Новости. Сроки строительства школ на территории Московской области сократились вдвое, сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Во вторник Воробьев проверил ход строительство школы на 2,2 тысячи мест площадью 30 тысяч квадратных метров, и детского сада на 400 мест в ЖК "Гусарская баллада" в Одинцово."Мы научились сдавать объекты досрочно. Изменилась культура строительства, нет перебоев с поставками материалов, и главное – мы ушли от "мокрых" процессов. Чтобы отштукатурить школу в 30 тысяч квадратных метров, требовалось много времени, трудозатрат. Мы уходим от "мокрых" процессов и экономим до полугода, здесь в конкретном случае 3-4 месяца", - сказал Воробьев.Он добавил, что сроки строительства социальных объектов удается сократить за счет цифровизации, а также плотной работы с подрядчиками, в том числе, через систему видеоотчетов.

https://ria.ru/20220802/stroitelstvo-1806610598.html

одинцово

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Артем Смирнов

одинцово, андрей воробьев, строительство, школы