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Глава Подмосковья сообщил о сокращении сроков строительства школ в два раза - РИА Новости, 03.08.2022
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Глава Подмосковья сообщил о сокращении сроков строительства школ в два раза
Глава Подмосковья сообщил о сокращении сроков строительства школ в два раза - РИА Новости, 03.08.2022
Глава Подмосковья сообщил о сокращении сроков строительства школ в два раза
Сроки строительства школ на территории Московской области сократились вдвое, сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:41
2022-08-03T12:41
новости подмосковья
одинцово
андрей воробьев
строительство
школы
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ОДИНЦОВО, 3 авг – РИА Новости. Сроки строительства школ на территории Московской области сократились вдвое, сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Во вторник Воробьев проверил ход строительство школы на 2,2 тысячи мест площадью 30 тысяч квадратных метров, и детского сада на 400 мест в ЖК "Гусарская баллада" в Одинцово."Мы научились сдавать объекты досрочно. Изменилась культура строительства, нет перебоев с поставками материалов, и главное – мы ушли от "мокрых" процессов. Чтобы отштукатурить школу в 30 тысяч квадратных метров, требовалось много времени, трудозатрат. Мы уходим от "мокрых" процессов и экономим до полугода, здесь в конкретном случае 3-4 месяца", - сказал Воробьев.Он добавил, что сроки строительства социальных объектов удается сократить за счет цифровизации, а также плотной работы с подрядчиками, в том числе, через систему видеоотчетов.
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одинцово, андрей воробьев, строительство, школы
12:41 03.08.2022
 

Глава Подмосковья сообщил о сокращении сроков строительства школ в два раза

© Фото : Пресс-служба правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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ОДИНЦОВО, 3 авг – РИА Новости. Сроки строительства школ на территории Московской области сократились вдвое, сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Во вторник Воробьев проверил ход строительство школы на 2,2 тысячи мест площадью 30 тысяч квадратных метров, и детского сада на 400 мест в ЖК "Гусарская баллада" в Одинцово.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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Воробьев: областной детский госпиталь в Красногорске сдадут в 2024 году
"Мы научились сдавать объекты досрочно. Изменилась культура строительства, нет перебоев с поставками материалов, и главное – мы ушли от "мокрых" процессов. Чтобы отштукатурить школу в 30 тысяч квадратных метров, требовалось много времени, трудозатрат. Мы уходим от "мокрых" процессов и экономим до полугода, здесь в конкретном случае 3-4 месяца", - сказал Воробьев.
Он добавил, что сроки строительства социальных объектов удается сократить за счет цифровизации, а также плотной работы с подрядчиками, в том числе, через систему видеоотчетов.
"Каждый понедельник начальник участка говорит о работах, которые ведутся, какова задача на предстоящую неделю. В следующий понедельник отчитывается и попять наговаривает на видео новые задачи. Это современная технология, ничего сверхъестественного тут нет, но когда она работает, школа, детский сад, которые мы заложили полгода – восемь месяцев назад, построены будут не за 3 года, как раньше, а за 18 месяцев",- добавил губернатор.
 
Новости ПодмосковьяОдинцовоАндрей ВоробьевСтроительствоШколы
 
 
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