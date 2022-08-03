Пленные солдаты ВСУ поблагодарили российских врачей за оказание медпомощи
Замминистра обороны Фомин: солдаты ВСУ поблагодарили российских врачей за оказание помощи
Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пленные военнослужащие ВСУ, которые получили ранения во время удара украинской стороной по СИЗО в Еленовке, поблагодарили российских врачей за оказание медицинской помощи, соответствующее видео было продемонстрировано во время брифинга замминистра обороны России генерал-полковника Александра Фомина.
"Условия очень хорошие, все к нам очень хорошо относятся. Мы благодарны персоналу, всем спасибо. К счастью, у меня ничего не было - мне просто вытянули руку и позашивали лицо, где были (ранения), нос, брови", - сказал пленный военнослужащий ВСУ.
Другой военнопленный отметил, что медицинский персонал оперативно начал оказывать помощь. "Сразу начали обрабатывать, сделали рентген", - рассказал он.
Еще один военнопленный сообщил, что во время удара проснулся от первого взрыва. "Перевернулся на другой бок, думал дальше спать. Произошел второй взрыв, потом я понял, что с ногой что-то не так. Началась паника, эвакуация, все начали выбегать. Мы боялись еще прилета или чего-то такого", - добавил он.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что ВСУ 29 июля нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки, где содержались украинские военнопленные. По последним данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев, доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями 73 военнопленных.
Как сообщили ранее в Минобороны РФ, Россия в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста.