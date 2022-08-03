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Пелоси заявила, что США продолжат помогать Тайваню в защите свободы - РИА Новости, 03.08.2022
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Пелоси заявила, что США продолжат помогать Тайваню в защите свободы
Пелоси заявила, что США продолжат помогать Тайваню в защите свободы - РИА Новости, 03.08.2022
Пелоси заявила, что США продолжат помогать Тайваню в защите свободы
США продолжат помогать Тайваню защищать свою свободу "перед лицом агрессии", говорится в опубликованном в среду заявлении спикера американской палаты... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T18:17
2022-08-03T18:32
в мире
сша
визит пелоси на тайвань
цай инвэнь
ван и (политик)
китай
тайвань
мид кнр
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. США продолжат помогать Тайваню защищать свою свободу "перед лицом агрессии", говорится в опубликованном в среду заявлении спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси."Мы подтвердили готовность Конгресса помогать Тайваню защищать свою свободу перед лицом агрессии", - заявила Пелоси."Солидарность Америки с народом Тайваня важна сегодня как никогда раньше, поскольку мы продолжаем поддерживать оборону и демократию против автократии в регионе и по всему миру" - добавила она.Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, а потом покинула остров. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин."
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в мире, сша, визит пелоси на тайвань, цай инвэнь, ван и (политик), китай, тайвань, мид кнр
18:17 03.08.2022 (обновлено: 18:32 03.08.2022)
 
Пелоси заявила, что США продолжат помогать Тайваню в защите свободы

Пелоси заявила, что США продолжат помогать Тайваню в защите свободы перед лицом агрессии

© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. США продолжат помогать Тайваню защищать свою свободу "перед лицом агрессии", говорится в опубликованном в среду заявлении спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси.
"Мы подтвердили готовность Конгресса помогать Тайваню защищать свою свободу перед лицом агрессии", - заявила Пелоси.
"Солидарность Америки с народом Тайваня важна сегодня как никогда раньше, поскольку мы продолжаем поддерживать оборону и демократию против автократии в регионе и по всему миру" - добавила она.
Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, а потом покинула остров. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин."
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В миреСШАВизит Пелоси на ТайваньЦай ИнвэньВан И (политик)КитайТайваньМИД КНР
 
 
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