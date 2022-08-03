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"Теперь не уснем": японцы пришли в ужас из-за визита Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022
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"Теперь не уснем": японцы пришли в ужас из-за визита Пелоси на Тайвань
"Теперь не уснем": японцы пришли в ужас из-за визита Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022
"Теперь не уснем": японцы пришли в ужас из-за визита Пелоси на Тайвань
Читатели сайта японского телеканала NHK с недоверием отнеслись к визиту спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Многие предположили, что этот РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T10:31
2022-08-03T15:13
в мире
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
визит пелоси на тайвань
конгресс сша
тайбэй
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Читатели сайта японского телеканала NHK с недоверием отнеслись к визиту спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Многие предположили, что этот шаг усугубит обстановку в регионе и обеспечит бессонные ночи."Как теперь повернутся дела в регионе и мире?" — задался вопросом i_qunn__89"Остается только надеяться, что войны не случится!" — написал honjyo_t."Долго летела эта Пелоси на Тайвань. Какими-то кругами. Смелая-смелая, а старалась, видимо, максимально сократить время своего пребывания на острове", — предположил nmilog."Остается молиться, чтобы этот визит Пелоси не стал спусковым крючком для регионального, а то и мирового военного конфликта", — отметил fromopuesto."Соединенные Штаты используют Тайвань для провоцирования Китая точно так же, как Украина использовалась ими для провоцирования России. Это отстойная политика. Если начнется война, Япония будет сожжена во второй раз", — посетовал kuroyasu17."Все-таки прибыла эта Пелоси в Тайбэй. Теперь от переживаний не уснуть", — подытожили пользователи.Нэнси Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером. Это первый визит спикера палаты представителей Конгресса США на Тайвань с 1997 года после Ньюта Гингрича. Американская администрация, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, так как, по мнению Вашингтона, спикер принимает решения сама.Китай считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина есть дипломатические отношения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань, конгресс сша, тайбэй
10:31 03.08.2022 (обновлено: 15:13 03.08.2022)
 
"Теперь не уснем": японцы пришли в ужас из-за визита Пелоси на Тайвань

Японские зрители NHK испугались мировой войны из-за визита Пелоси на Тайвань

© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign AffairsНэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign Affairs
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Читатели сайта японского телеканала NHK с недоверием отнеслись к визиту спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Многие предположили, что этот шаг усугубит обстановку в регионе и обеспечит бессонные ночи.
"Как теперь повернутся дела в регионе и мире?" — задался вопросом i_qunn__89
"Остается только надеяться, что войны не случится!" — написал honjyo_t.
"Долго летела эта Пелоси на Тайвань. Какими-то кругами. Смелая-смелая, а старалась, видимо, максимально сократить время своего пребывания на острове", — предположил nmilog.
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"Остается молиться, чтобы этот визит Пелоси не стал спусковым крючком для регионального, а то и мирового военного конфликта", — отметил fromopuesto.
"Соединенные Штаты используют Тайвань для провоцирования Китая точно так же, как Украина использовалась ими для провоцирования России. Это отстойная политика. Если начнется война, Япония будет сожжена во второй раз", — посетовал kuroyasu17.
"Все-таки прибыла эта Пелоси в Тайбэй. Теперь от переживаний не уснуть", — подытожили пользователи.
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Нэнси Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером. Это первый визит спикера палаты представителей Конгресса США на Тайвань с 1997 года после Ньюта Гингрича. Американская администрация, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, так как, по мнению Вашингтона, спикер принимает решения сама.
Китай считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина есть дипломатические отношения.
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В миреТайваньКитайСШАНэнси ПелосиВизит Пелоси на ТайваньКонгресс СШАТайбэй
 
 
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