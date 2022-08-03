10:31 03.08.2022 (обновлено: 15:13 03.08.2022)
"Теперь не уснем": японцы пришли в ужас из-за визита Пелоси на Тайвань
Японские зрители NHK испугались мировой войны из-за визита Пелоси на Тайвань
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign AffairsНэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign Affairs
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Читатели сайта японского телеканала NHK с недоверием отнеслись к визиту спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Многие предположили, что этот шаг усугубит обстановку в регионе и обеспечит бессонные ночи.
"Как теперь повернутся дела в регионе и мире?" — задался вопросом i_qunn__89
"Остается только надеяться, что войны не случится!" — написал honjyo_t.
"Долго летела эта Пелоси на Тайвань. Какими-то кругами. Смелая-смелая, а старалась, видимо, максимально сократить время своего пребывания на острове", — предположил nmilog.
"Остается молиться, чтобы этот визит Пелоси не стал спусковым крючком для регионального, а то и мирового военного конфликта", — отметил fromopuesto.
"Все-таки прибыла эта Пелоси в Тайбэй. Теперь от переживаний не уснуть", — подытожили пользователи.
Нэнси Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером. Это первый визит спикера палаты представителей Конгресса США на Тайвань с 1997 года после Ньюта Гингрича. Американская администрация, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, так как, по мнению Вашингтона, спикер принимает решения сама.
Китай считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина есть дипломатические отношения.
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