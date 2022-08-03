https://ria.ru/20220803/pelosi-1806857741.html

"Теперь не уснем": японцы пришли в ужас из-за визита Пелоси на Тайвань

"Теперь не уснем": японцы пришли в ужас из-за визита Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022

"Теперь не уснем": японцы пришли в ужас из-за визита Пелоси на Тайвань

Читатели сайта японского телеканала NHK с недоверием отнеслись к визиту спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Многие предположили, что этот РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T10:31

2022-08-03T10:31

2022-08-03T15:13

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конгресс сша

тайбэй

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Читатели сайта японского телеканала NHK с недоверием отнеслись к визиту спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Многие предположили, что этот шаг усугубит обстановку в регионе и обеспечит бессонные ночи."Как теперь повернутся дела в регионе и мире?" — задался вопросом i_qunn__89"Остается только надеяться, что войны не случится!" — написал honjyo_t."Долго летела эта Пелоси на Тайвань. Какими-то кругами. Смелая-смелая, а старалась, видимо, максимально сократить время своего пребывания на острове", — предположил nmilog."Остается молиться, чтобы этот визит Пелоси не стал спусковым крючком для регионального, а то и мирового военного конфликта", — отметил fromopuesto."Соединенные Штаты используют Тайвань для провоцирования Китая точно так же, как Украина использовалась ими для провоцирования России. Это отстойная политика. Если начнется война, Япония будет сожжена во второй раз", — посетовал kuroyasu17."Все-таки прибыла эта Пелоси в Тайбэй. Теперь от переживаний не уснуть", — подытожили пользователи.Нэнси Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером. Это первый визит спикера палаты представителей Конгресса США на Тайвань с 1997 года после Ньюта Гингрича. Американская администрация, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, так как, по мнению Вашингтона, спикер принимает решения сама.Китай считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина есть дипломатические отношения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220803/pelosi-1806844489.html

https://ria.ru/20220803/pelosi-1806874095.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220803/kosachev-1806849004.html

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Станислав Ванд

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