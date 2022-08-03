https://ria.ru/20220803/pelosi-1806857642.html

Китай пообещал принять решительные меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань

Китай пообещал принять решительные меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022

Китай пообещал принять решительные меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань

Китай обязательно примет решительные и жесткие меры в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявила на брифинге официальный... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T10:31

2022-08-03T10:31

2022-08-03T10:47

в мире

визит пелоси на тайвань

китай

тайвань

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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Китай обязательно примет решительные и жесткие меры в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, не уточнив, о каких именно мерах идет речь."Китай ясно дал понять, что примет все необходимые меры для решительной защиты государственного суверенитета и территориальной целостности", - сказала дипломат, отвечая на вопрос о возможных контрмерах со стороны Китая.Хуа Чуньин не стала уточнять, о каких именно мерах идет речь, добавив, что американская сторона и сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, несут ответственность за все последствия.Второго августа лайнер со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. В среду Пелоси встретилась с главой администрацией острова Цай Инвэнь. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220803/pelosi-1806857741.html

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, визит пелоси на тайвань, китай, тайвань