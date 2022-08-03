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В Совфеде визит Пелоси на Тайвань сравнили с визитом Нуланд на Майдан - РИА Новости, 03.08.2022
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В Совфеде визит Пелоси на Тайвань сравнили с визитом Нуланд на Майдан
В Совфеде визит Пелоси на Тайвань сравнили с визитом Нуланд на Майдан - РИА Новости, 03.08.2022
В Совфеде визит Пелоси на Тайвань сравнили с визитом Нуланд на Майдан
Замгоссекрекретаря Викторию Нуланд и спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси можно назвать "сестрами-близнецами" по разрушительным последствиям их... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T09:33
2022-08-03T09:33
в мире
виктория нуланд
нэнси пелоси
тайвань
украина
визит пелоси на тайвань
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Замгоссекрекретаря Викторию Нуланд и спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси можно назвать "сестрами-близнецами" по разрушительным последствиям их визитов на Майдан и на Тайвань, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."На самом деле Виктория Нуланд на Майдане в 2014-м и Нэнси Пелоси на Тайване в 2022-м, это по разрушительным последствиям близнецы-сёстры. Украина с тех пор в огне", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
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в мире, виктория нуланд, нэнси пелоси, тайвань, украина, визит пелоси на тайвань
09:33 03.08.2022
 
В Совфеде визит Пелоси на Тайвань сравнили с визитом Нуланд на Майдан

Вице-спикер Совфеда Косачев: визит Пелоси на Тайвань сравним с приездом Нуланд на Майдан

© AP Photo / Taiwan Presidential OfficeСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступает во время встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступает во время встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступает во время встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Замгоссекрекретаря Викторию Нуланд и спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси можно назвать "сестрами-близнецами" по разрушительным последствиям их визитов на Майдан и на Тайвань, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"На самом деле Виктория Нуланд на Майдане в 2014-м и Нэнси Пелоси на Тайване в 2022-м, это по разрушительным последствиям близнецы-сёстры. Украина с тех пор в огне", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
“Что хочу, то и ворочу” – Лавров о визите Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 08:43
Поездкой Пелоси США доказывают миру свою безнаказанность, заявил Лавров
 
В миреВиктория НуландНэнси ПелосиТайваньУкраинаВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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