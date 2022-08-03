https://ria.ru/20220803/pelosi-1806845681.html

В Совфеде визит Пелоси на Тайвань сравнили с визитом Нуланд на Майдан

В Совфеде визит Пелоси на Тайвань сравнили с визитом Нуланд на Майдан - РИА Новости, 03.08.2022

В Совфеде визит Пелоси на Тайвань сравнили с визитом Нуланд на Майдан

Замгоссекрекретаря Викторию Нуланд и спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси можно назвать "сестрами-близнецами" по разрушительным последствиям их... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T09:33

2022-08-03T09:33

2022-08-03T09:33

в мире

виктория нуланд

нэнси пелоси

тайвань

украина

визит пелоси на тайвань

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Замгоссекрекретаря Викторию Нуланд и спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси можно назвать "сестрами-близнецами" по разрушительным последствиям их визитов на Майдан и на Тайвань, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."На самом деле Виктория Нуланд на Майдане в 2014-м и Нэнси Пелоси на Тайване в 2022-м, это по разрушительным последствиям близнецы-сёстры. Украина с тех пор в огне", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, виктория нуланд, нэнси пелоси, тайвань, украина, визит пелоси на тайвань