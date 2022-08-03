https://ria.ru/20220803/pelosi-1806825049.html

Глава администрации Тайваня вручила Пелоси "Орден Благожелательных облаков"

Глава администрации Тайваня вручила Пелоси "Орден Благожелательных облаков" - РИА Новости, 03.08.2022

Глава администрации Тайваня вручила Пелоси "Орден Благожелательных облаков"

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в среду вручила спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси почетный "Орден Благожелательных облаков" за заслуги в... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T06:18

2022-08-03T06:18

2022-08-03T07:38

в мире

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визит пелоси на тайвань

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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в среду вручила спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси почетный "Орден Благожелательных облаков" за заслуги в продвижении отношений Вашингтона и Тайбэя.Трансляцию встречи Пелоси и Цай Инвэнь ведет офис главы администрации острова."Спикер Пелоси остается одним из самых преданных друзей Тайваня, все присутствующие здесь члены палаты представителей прикладывали активные усилия для стимулирования прогресса в отношениях Вашингтона и Тайбэя во всех сферах. Мы искренне благодарны за ваш визит на Тайвань, который демонстрирует поддержку конгресса США в отношении острова", - заявила Цай Инвэнь.Она отметила, что Пелоси на протяжении долгого времени поддерживает связи с островом, в октябре 1999 года она посещала Тайвань после сильнейшего землетрясения, и на протяжении последних десятилетий уделяла особое внимание демократическому развитию на острове."Я восхищаюсь спикером Пелоси, которая на протяжении долгого периода времени твердо защищала демократию и права человека… Орден Благожелательных облаков демонстрирует нашу благодарность спикеру Пелоси, а также выражает наше желание продолжать добиваться прогресса в отношениях Тайваня и США путем еще большего сотрудничества", - подчеркнула Цай Инвэнь.Орден Благожелательных облаков был учреждён 12 февраля 1941 года для поощрения граждан за заслуги в национальном развитии и гражданского общества. Орден также вручается иностранным гражданам за выдающиеся гражданские заслуги.Спикер палаты представителей США Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220803/otvet-1806815325.html

https://ria.ru/20220803/tayvan-1806822215.html

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