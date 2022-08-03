06:18 03.08.2022 (обновлено: 07:38 03.08.2022)
Глава администрации Тайваня вручила Пелоси "Орден Благожелательных облаков"
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь вручила Пелоси "Орден Благожелательных облаков"
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign AffairsНэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign Affairs
ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в среду вручила спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси почетный "Орден Благожелательных облаков" за заслуги в продвижении отношений Вашингтона и Тайбэя.
Трансляцию встречи Пелоси и Цай Инвэнь ведет офис главы администрации острова.
"Спикер Пелоси остается одним из самых преданных друзей Тайваня, все присутствующие здесь члены палаты представителей прикладывали активные усилия для стимулирования прогресса в отношениях Вашингтона и Тайбэя во всех сферах. Мы искренне благодарны за ваш визит на Тайвань, который демонстрирует поддержку конгресса США в отношении острова", - заявила Цай Инвэнь.
Она отметила, что Пелоси на протяжении долгого времени поддерживает связи с островом, в октябре 1999 года она посещала Тайвань после сильнейшего землетрясения, и на протяжении последних десятилетий уделяла особое внимание демократическому развитию на острове.
"Я восхищаюсь спикером Пелоси, которая на протяжении долгого периода времени твердо защищала демократию и права человека… Орден Благожелательных облаков демонстрирует нашу благодарность спикеру Пелоси, а также выражает наше желание продолжать добиваться прогресса в отношениях Тайваня и США путем еще большего сотрудничества", - подчеркнула Цай Инвэнь.
Она отметила, что Пелоси на протяжении долгого времени поддерживает связи с островом, в октябре 1999 года она посещала Тайвань после сильнейшего землетрясения, и на протяжении последних десятилетий уделяла особое внимание демократическому развитию на острове.
"Я восхищаюсь спикером Пелоси, которая на протяжении долгого периода времени твердо защищала демократию и права человека… Орден Благожелательных облаков демонстрирует нашу благодарность спикеру Пелоси, а также выражает наше желание продолжать добиваться прогресса в отношениях Тайваня и США путем еще большего сотрудничества", - подчеркнула Цай Инвэнь.
Орден Благожелательных облаков был учреждён 12 февраля 1941 года для поощрения граждан за заслуги в национальном развитии и гражданского общества. Орден также вручается иностранным гражданам за выдающиеся гражданские заслуги.
Спикер палаты представителей США Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.