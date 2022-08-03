Россия передала Мьянме 500 наборов тестов для диагностики оспы обезьян
МИД: Россия передала Мьянме 500 наборов тестов для диагностики оспы обезьян
© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор"
© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор" . Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия в ходе посещения Мьянмы министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым передала в страну 500 наборов российских тестов для диагностики оспы обезьян, сообщили в МИД РФ.
"В ходе визита мьянманской стороне в качестве гуманитарного содействия переданы 500 наборов российских тестов для диагностики оспы обезьян", - говорится в сообщении на сайте МИД, посвященном визиту Лаврова в Мьянму.
В нем также подчеркивается, что контакты в Нейпьидо, столице Мьянмы, прошли в конструктивной и доброжелательной атмосфере, традиционной для отношений между двумя странами.