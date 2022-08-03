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Россия передала Мьянме 500 наборов тестов для диагностики оспы обезьян - РИА Новости, 03.08.2022
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Россия передала Мьянме 500 наборов тестов для диагностики оспы обезьян
Россия передала Мьянме 500 наборов тестов для диагностики оспы обезьян - РИА Новости, 03.08.2022
Россия передала Мьянме 500 наборов тестов для диагностики оспы обезьян
Россия в ходе посещения Мьянмы министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым передала в страну 500 наборов российских тестов для диагностики оспы обезьян,... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:25
2022-08-03T12:25
в мире
мьянма
россия
оспа обезьян
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия в ходе посещения Мьянмы министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым передала в страну 500 наборов российских тестов для диагностики оспы обезьян, сообщили в МИД РФ."В ходе визита мьянманской стороне в качестве гуманитарного содействия переданы 500 наборов российских тестов для диагностики оспы обезьян", - говорится в сообщении на сайте МИД, посвященном визиту Лаврова в Мьянму.В нем также подчеркивается, что контакты в Нейпьидо, столице Мьянмы, прошли в конструктивной и доброжелательной атмосфере, традиционной для отношений между двумя странами.
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в мире, мьянма, россия, оспа обезьян
12:25 03.08.2022
 
Россия передала Мьянме 500 наборов тестов для диагностики оспы обезьян

МИД: Россия передала Мьянме 500 наборов тестов для диагностики оспы обезьян

© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор"
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром Вектор
© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
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Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор" . Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия в ходе посещения Мьянмы министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым передала в страну 500 наборов российских тестов для диагностики оспы обезьян, сообщили в МИД РФ.
"В ходе визита мьянманской стороне в качестве гуманитарного содействия переданы 500 наборов российских тестов для диагностики оспы обезьян", - говорится в сообщении на сайте МИД, посвященном визиту Лаврова в Мьянму.
В нем также подчеркивается, что контакты в Нейпьидо, столице Мьянмы, прошли в конструктивной и доброжелательной атмосфере, традиционной для отношений между двумя странами.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Мьянмы Вунна Маун Лвин на встрече в Нейпьидо - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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