https://ria.ru/20220803/myanma-1806890788.html

Россия передала Мьянме 500 наборов тестов для диагностики оспы обезьян

Россия передала Мьянме 500 наборов тестов для диагностики оспы обезьян - РИА Новости, 03.08.2022

Россия передала Мьянме 500 наборов тестов для диагностики оспы обезьян

Россия в ходе посещения Мьянмы министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым передала в страну 500 наборов российских тестов для диагностики оспы обезьян,... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:25

2022-08-03T12:25

2022-08-03T12:25

в мире

мьянма

россия

оспа обезьян

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия в ходе посещения Мьянмы министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым передала в страну 500 наборов российских тестов для диагностики оспы обезьян, сообщили в МИД РФ."В ходе визита мьянманской стороне в качестве гуманитарного содействия переданы 500 наборов российских тестов для диагностики оспы обезьян", - говорится в сообщении на сайте МИД, посвященном визиту Лаврова в Мьянму.В нем также подчеркивается, что контакты в Нейпьидо, столице Мьянмы, прошли в конструктивной и доброжелательной атмосфере, традиционной для отношений между двумя странами.

https://ria.ru/20220803/myanma-1806832684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мьянма, россия, оспа обезьян