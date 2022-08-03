Рейтинг@Mail.ru
Макгрегор сыграет в ремейке боевика "Дом у дороги", сообщают СМИ - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
19:25 03.08.2022 (обновлено: 10:40 30.10.2025)
https://ria.ru/20220803/makgregor-1807070450.html
Макгрегор сыграет в ремейке боевика "Дом у дороги", сообщают СМИ
Макгрегор сыграет в ремейке боевика "Дом у дороги", сообщают СМИ - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Макгрегор сыграет в ремейке боевика "Дом у дороги", сообщают СМИ
Ирландский экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор сыграет одну из ролей в ремейке голливудского боевика... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2022-08-03T19:25:00+03:00
2025-10-30T10:40:00+03:00
единоборства
конор макгрегор
смешанные боевые искусства (мма)
ufc
вокруг спорта
джейк джилленхол
новости культуры
знаменитости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802245742_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_f6aaa58edfd728cf98ef869fc8db85cc.jpg
/20220727/uayt-1805254735.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2022
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802245742_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_7fcd1c3704beeeeb3d437730630363d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
конор макгрегор, смешанные боевые искусства (мма), ufc, вокруг спорта, джейк джилленхол, новости культуры, знаменитости, звезды, кино
Единоборства, Конор Макгрегор, Смешанные боевые искусства (ММА), UFC, Вокруг спорта, Джейк Джилленхол, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Кино
Макгрегор сыграет в ремейке боевика "Дом у дороги", сообщают СМИ

Deadline: Макгрегор сыграет в ремейке боевика "Дом у дороги"

© Фото : Соцсети бойца UFCКонор Макгрегор
Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Фото : Соцсети бойца UFC
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ирландский экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор сыграет одну из ролей в ремейке голливудского боевика 80-х "Дом у дороги", сообщает Deadline.
В новой интерпретации фильм расскажет историю бывшего бойца UFC, которого сыграет Джейк Джилленхол, устроившегося вышибалой в забегаловке во Флориде, но вскоре обнаружившего, что все не так, как кажется в этом тропическом раю.
Отмечается, что Макгрегор будет играть оригинального персонажа, а не самого себя. Режиссером фильма будет Даг Лайман.
Макгрегору 34 года. В июле 2021 года он получил перелом ноги в третьем поединке против американца Дастина Порье на турнире UFC 264 и с тех пор не провел ни одного боя. В его активе 22 победы при шести поражениях, ранее он владел чемпионскими поясами UFC в легком и полулегком дивизионах.
Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Глава UFC назвал чушью слухи о реванше Макгрегора и Мэйуэзера
27 июля 2022, 10:40
 
ЕдиноборстваКонор МакгрегорСмешанные боевые искусства (ММА)UFCВокруг спортаДжейк ДжилленхолНовости культурыЗнаменитостизвездыКино
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала