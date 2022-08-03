https://ria.ru/20220803/makgregor-1807070450.html
Макгрегор сыграет в ремейке боевика "Дом у дороги", сообщают СМИ
Макгрегор сыграет в ремейке боевика "Дом у дороги", сообщают СМИ - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Макгрегор сыграет в ремейке боевика "Дом у дороги", сообщают СМИ
Ирландский экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор сыграет одну из ролей в ремейке голливудского боевика... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2022-08-03T19:25:00+03:00
2022-08-03T19:25:00+03:00
2025-10-30T10:40:00+03:00
единоборства
конор макгрегор
смешанные боевые искусства (мма)
ufc
вокруг спорта
джейк джилленхол
новости культуры
знаменитости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802245742_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_f6aaa58edfd728cf98ef869fc8db85cc.jpg
/20220727/uayt-1805254735.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802245742_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_7fcd1c3704beeeeb3d437730630363d1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конор макгрегор, смешанные боевые искусства (мма), ufc, вокруг спорта, джейк джилленхол, новости культуры, знаменитости, звезды, кино
Единоборства, Конор Макгрегор, Смешанные боевые искусства (ММА), UFC, Вокруг спорта, Джейк Джилленхол, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Кино
Макгрегор сыграет в ремейке боевика "Дом у дороги", сообщают СМИ
Deadline: Макгрегор сыграет в ремейке боевика "Дом у дороги"