Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске в парке "Ергаки" спасли группу заблудившихся туристов - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220803/krasnoyarsk-1807009907.html
В Красноярске в парке "Ергаки" спасли группу заблудившихся туристов
В Красноярске в парке "Ергаки" спасли группу заблудившихся туристов - РИА Новости, 03.08.2022
В Красноярске в парке "Ергаки" спасли группу заблудившихся туристов
Группу туристов, которые запросили помощи в природном парке "Ергаки" на юге Красноярского края, вывели на тропу, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T17:01
2022-08-03T17:01
туризм
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785988416_0:53:916:568_1920x0_80_0_0_0b2d5ebccff968f05ceb61926b188e89.jpg
КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Группу туристов, которые запросили помощи в природном парке "Ергаки" на юге Красноярского края, вывели на тропу, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС."В 18.20 местного времени силами спасателей Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России три туриста выведены на тропу, в дальнейшей помощи не нуждаются", – говорится в сообщении.Ранее выяснилось, что незарегистрированная группа туристов из трех человек запросила помощи. Они сообщили, что в районе перевала Сказка не могут спуститься с гор.
https://ria.ru/20220725/turisty-1804755674.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785988416_3:0:916:685_1920x0_80_0_0_4b8d5b9fb547badf581151600eb2e8e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, происшествия
17:01 03.08.2022
 
В Красноярске в парке "Ергаки" спасли группу заблудившихся туристов

Группу туристов в красноярских Ергаках, которые не могли выбраться с гор, вывели на тропу

© РИА Новости / Елена ГромоваТуристы поднимаются к Висячему камню в природном парке "Ергаки"
Туристы поднимаются к Висячему камню в природном парке Ергаки - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Елена Громова
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Группу туристов, которые запросили помощи в природном парке "Ергаки" на юге Красноярского края, вывели на тропу, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"В 18.20 местного времени силами спасателей Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России три туриста выведены на тропу, в дальнейшей помощи не нуждаются", – говорится в сообщении.
Ранее выяснилось, что незарегистрированная группа туристов из трех человек запросила помощи. Они сообщили, что в районе перевала Сказка не могут спуститься с гор.
Отработка действий по поиску и эвакуации пострадавшего туриста из горно-скалистой местности Эльбрусским высокогорным поисково-спасательным отрядом МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 12:47Туризм
Спасатели эвакуировали еще двух туристов в Кабардино-Балкарии
 
ТуризмРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - ТуризмПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала