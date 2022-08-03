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В Красноярске в парке "Ергаки" спасли группу заблудившихся туристов
В Красноярске в парке "Ергаки" спасли группу заблудившихся туристов - РИА Новости, 03.08.2022
В Красноярске в парке "Ергаки" спасли группу заблудившихся туристов
Группу туристов, которые запросили помощи в природном парке "Ергаки" на юге Красноярского края, вывели на тропу, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T17:01
2022-08-03T17:01
2022-08-03T17:01
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КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Группу туристов, которые запросили помощи в природном парке "Ергаки" на юге Красноярского края, вывели на тропу, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС."В 18.20 местного времени силами спасателей Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России три туриста выведены на тропу, в дальнейшей помощи не нуждаются", – говорится в сообщении.Ранее выяснилось, что незарегистрированная группа туристов из трех человек запросила помощи. Они сообщили, что в районе перевала Сказка не могут спуститься с гор.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, происшествия
В Красноярске в парке "Ергаки" спасли группу заблудившихся туристов
Группу туристов в красноярских Ергаках, которые не могли выбраться с гор, вывели на тропу