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В Кремле не исключили принятия мер из-за роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220803/koronavirus-1806911655.html
В Кремле не исключили принятия мер из-за роста заболеваемости COVID-19
В Кремле не исключили принятия мер из-за роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2022
В Кремле не исключили принятия мер из-за роста заболеваемости COVID-19
Нельзя исключать введения дополнительных мероприятий по борьбе с коронавирусом в случае значительного роста числа заболевших, сообщил пресс-секретарь президента РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:18
2022-08-03T15:08
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Нельзя исключать введения дополнительных мероприятий по борьбе с коронавирусом в случае значительного роста числа заболевших, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уточнив РИА Новости, что речь об обязательной вакцинации сейчас не идет."Разумеется, эта ситуация (с коронавирусом – ред.) отслеживается ежедневно на уровне правительства, и также президент, конечно же, ежедневно получает доклады от правительства, от соответствующих ведомств, от Минздрава, от ведомства Поповой (глава Роспотребнадзора Анна Попова – ред.) и так далее. Поэтому здесь недостатка информации у президента нет и быть не может. Но если потребуется, если будет дальше вот эта вот по экспоненте динамика идти вверх, то этого нельзя исключать, конечно. Так, собственно, как это делал (президент РФ Владимир – ред.) Путин за прошедшие два года", - сказал Песков журналистам.Он уточнил РИА Новости, что вопрос об обязательной вакцинации от COVID сейчас не стоит. "Об этом сейчас речи не идёт", - пояснил Песков. Он также уточнил, что повышенные меры эпидемиологической безопасности по коронавирусу в Кремле не снимались и что эти меры будут продолжаться. "Они продолжаются, они у нас не снимались полностью. Оправданность этого подтверждена тем, что сейчас мы видим снова происходит рост количества зараженных. Эти меры будут продолжаться", - отметил Песков.Более 14,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 43 человека, сообщали в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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вакцинация россиян от covid-19, общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дмитрий песков
13:18 03.08.2022 (обновлено: 15:08 03.08.2022)
 
В Кремле не исключили принятия мер из-за роста заболеваемости COVID-19

Песков: речи об обязательной вакцинации из-за роста заболеваемости COVID-19 сейчас не идет

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ампула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Нельзя исключать введения дополнительных мероприятий по борьбе с коронавирусом в случае значительного роста числа заболевших, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уточнив РИА Новости, что речь об обязательной вакцинации сейчас не идет.

"Разумеется, эта ситуация (с коронавирусом – ред.) отслеживается ежедневно на уровне правительства, и также президент, конечно же, ежедневно получает доклады от правительства, от соответствующих ведомств, от Минздрава, от ведомства Поповой (глава Роспотребнадзора Анна Попова – ред.) и так далее. Поэтому здесь недостатка информации у президента нет и быть не может. Но если потребуется, если будет дальше вот эта вот по экспоненте динамика идти вверх, то этого нельзя исключать, конечно. Так, собственно, как это делал (президент РФ Владимир – ред.) Путин за прошедшие два года", - сказал Песков журналистам.

Он уточнил РИА Новости, что вопрос об обязательной вакцинации от COVID сейчас не стоит. "Об этом сейчас речи не идёт", - пояснил Песков. Он также уточнил, что повышенные меры эпидемиологической безопасности по коронавирусу в Кремле не снимались и что эти меры будут продолжаться. "Они продолжаются, они у нас не снимались полностью. Оправданность этого подтверждена тем, что сейчас мы видим снова происходит рост количества зараженных. Эти меры будут продолжаться", - отметил Песков.
Более 14,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 43 человека, сообщали в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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