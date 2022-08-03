https://ria.ru/20220803/koronavirus-1806911655.html

В Кремле не исключили принятия мер из-за роста заболеваемости COVID-19

В Кремле не исключили принятия мер из-за роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2022

В Кремле не исключили принятия мер из-за роста заболеваемости COVID-19

Нельзя исключать введения дополнительных мероприятий по борьбе с коронавирусом в случае значительного роста числа заболевших, сообщил пресс-секретарь президента РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:18

2022-08-03T13:18

2022-08-03T15:08

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768733346_0:192:2790:1761_1920x0_80_0_0_407359ef58abc2975a37f2d6fd25be51.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Нельзя исключать введения дополнительных мероприятий по борьбе с коронавирусом в случае значительного роста числа заболевших, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уточнив РИА Новости, что речь об обязательной вакцинации сейчас не идет."Разумеется, эта ситуация (с коронавирусом – ред.) отслеживается ежедневно на уровне правительства, и также президент, конечно же, ежедневно получает доклады от правительства, от соответствующих ведомств, от Минздрава, от ведомства Поповой (глава Роспотребнадзора Анна Попова – ред.) и так далее. Поэтому здесь недостатка информации у президента нет и быть не может. Но если потребуется, если будет дальше вот эта вот по экспоненте динамика идти вверх, то этого нельзя исключать, конечно. Так, собственно, как это делал (президент РФ Владимир – ред.) Путин за прошедшие два года", - сказал Песков журналистам.Он уточнил РИА Новости, что вопрос об обязательной вакцинации от COVID сейчас не стоит. "Об этом сейчас речи не идёт", - пояснил Песков. Он также уточнил, что повышенные меры эпидемиологической безопасности по коронавирусу в Кремле не снимались и что эти меры будут продолжаться. "Они продолжаются, они у нас не снимались полностью. Оправданность этого подтверждена тем, что сейчас мы видим снова происходит рост количества зараженных. Эти меры будут продолжаться", - отметил Песков.Более 14,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 43 человека, сообщали в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

https://ria.ru/20220715/revaktsinatsiya-1802677664.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вакцинация россиян от covid-19, общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дмитрий песков