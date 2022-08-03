13:18 03.08.2022 (обновлено: 15:08 03.08.2022)
В Кремле не исключили принятия мер из-за роста заболеваемости COVID-19
Песков: речи об обязательной вакцинации из-за роста заболеваемости COVID-19 сейчас не идет
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Нельзя исключать введения дополнительных мероприятий по борьбе с коронавирусом в случае значительного роста числа заболевших, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уточнив РИА Новости, что речь об обязательной вакцинации сейчас не идет.
"Разумеется, эта ситуация (с коронавирусом – ред.) отслеживается ежедневно на уровне правительства, и также президент, конечно же, ежедневно получает доклады от правительства, от соответствующих ведомств, от Минздрава, от ведомства Поповой (глава Роспотребнадзора Анна Попова – ред.) и так далее. Поэтому здесь недостатка информации у президента нет и быть не может. Но если потребуется, если будет дальше вот эта вот по экспоненте динамика идти вверх, то этого нельзя исключать, конечно. Так, собственно, как это делал (президент РФ Владимир – ред.) Путин за прошедшие два года", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил РИА Новости, что вопрос об обязательной вакцинации от COVID сейчас не стоит. "Об этом сейчас речи не идёт", - пояснил Песков. Он также уточнил, что повышенные меры эпидемиологической безопасности по коронавирусу в Кремле не снимались и что эти меры будут продолжаться. "Они продолжаются, они у нас не снимались полностью. Оправданность этого подтверждена тем, что сейчас мы видим снова происходит рост количества зараженных. Эти меры будут продолжаться", - отметил Песков.
"Разумеется, эта ситуация (с коронавирусом – ред.) отслеживается ежедневно на уровне правительства, и также президент, конечно же, ежедневно получает доклады от правительства, от соответствующих ведомств, от Минздрава, от ведомства Поповой (глава Роспотребнадзора Анна Попова – ред.) и так далее. Поэтому здесь недостатка информации у президента нет и быть не может. Но если потребуется, если будет дальше вот эта вот по экспоненте динамика идти вверх, то этого нельзя исключать, конечно. Так, собственно, как это делал (президент РФ Владимир – ред.) Путин за прошедшие два года", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил РИА Новости, что вопрос об обязательной вакцинации от COVID сейчас не стоит. "Об этом сейчас речи не идёт", - пояснил Песков. Он также уточнил, что повышенные меры эпидемиологической безопасности по коронавирусу в Кремле не снимались и что эти меры будут продолжаться. "Они продолжаются, они у нас не снимались полностью. Оправданность этого подтверждена тем, что сейчас мы видим снова происходит рост количества зараженных. Эти меры будут продолжаться", - отметил Песков.
Более 14,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 43 человека, сообщали в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.