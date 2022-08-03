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В Хабаровске запустили обновленную пригородную электричку

В Хабаровске запустили обновленную пригородную электричку - РИА Новости, 03.08.2022

В Хабаровске запустили обновленную пригородную электричку

Современную пригородную электричку запустили из Хабаровска в пригород, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T05:18

2022-08-03T05:18

2022-08-03T09:29

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ХАБАРОВСК, 3 авг - РИА Новости. Современную пригородную электричку запустили из Хабаровска в пригород, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.Перед официальным запуском глава региона вместе с начальником Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) Евгением Вейде проинспектировали новую электричку."Сегодня вместе с начальником ДВЖД Евгением Вейде дал старт первому рейсу еще одного современного пригородного электропоезда. Он отправился с вокзала Хабаровска до станции поселка Хор района имени Лазо", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.По словам губернатора, описавшего новый состав, электропоезд состоит из шести вагонов. В каждом установлены удобные трехместные сидения и предусмотрена возможность перевозки маломобильных пассажиров, имеются информационные табло, светодиодное освещение, видеонаблюдение, предусмотрены крепления для велосипедов. Также состав оснащен системой микроклимата и обеззараживания воздуха, повышенной тепло- и звукоизоляцией.В мае 2021 года глава региона анонсировал обновление пригородных поездов в Хабаровском крае. Это уже второй по счету новый пригородный электропоезд ЭП3Д, пополнивший парк ДВЖД. В июле прошлого года электричку из четырех вагонов, максимальной вместимостью 354 пассажира, запустили в направлении до станций Николаевка, Волочаевка-1 и Вяземская.Дегтярев отметил, что обновление подвижного состава для пассажирских перевозок в пригороде ведется по достигнутым договоренностям с генеральным директором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым. Вместе с тем, обратил внимание губернатор, краевые власти продолжают сотрудничество с РЖД и по вопросу улучшения качества услуг в поездах дальнего сообщения."Прежде всего речь идет о поставке скоростного поезда "Ласточка" и повышении транспортной доступности для жителей Комсомольска-на-Амуре", - пояснил Дегтярев.В настоящее время поездов такого класса на Дальнем Востоке нет. Скоростная электричка, разработана немецкой компанией Siemens AG, состоит из пяти вагонов с комфортными креслами, может развивать скорость до 160 километров в час. Расстояние от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре - второго по величине города в крае - составляет около 400 километров, по прямой - порядка 270 километров. Время в пути по железной дороге занимает около девяти часов.По данным ДВЖД, инфраструктура сможет эксплуатировать поезда такого класса после электрификации участка Волочавка-2 - Комсомольск-на-Амуре (путь от Хабаровска до станции Волочаевка-2 электрифицирован). Программой ОАО "РЖД" по развитию Восточного полигона предусмотрена электрификация этого участка, электрическую тягу планируется запустить в 2025 году.В ходе торжественного запуска нового современного пригородного электропоезда его локомотивная бригада получила памятный маршрутный лист, а первому пассажиру были вручены символичные подарки.ЭП3Д - российская разработка, выпущен на Демиховском машиностроительном заводе, в производстве с 2016 года. Электропоезд создан как преемник электропоездов ЭД9Э номеров 0028-0032 в соответствии с новыми требованиями по безопасности в странах Таможенного союза. Впервые поезда серии были введены в эксплуатацию в Казахстане. В 2018 году началась эксплуатация в России.Электрички предназначены для пригородных или региональных пассажирских перевозок на линиях колеи 1520 миллиметра, электрифицированных переменным током 25 кВ частоты 50 Гц. Поезда могут эксплуатироваться при температуре наружного воздуха от минус 50 до плюс 50 градусов на участках, оборудованных низкими и высокими платформами. Поезда ЭП3Д могут формироваться в составности четыре, шесть, восемь либо девять вагонов.ДВЖД - один из 16 филиалов-дорог ОАО "РЖД", включающий часть железнодорожной сети страны, располагающийся на территории Хабаровского, Приморского краёв, Республики Саха (Якутия), Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областей. Управление дороги находится в Хабаровске. По данным ДВЖД, пригородным сообщением ежегодно пользуются более 6 миллионов человек.

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https://ria.ru/20220728/degtyarev-1805552284.html

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олег белозеров, хабаровск, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, ржд, таможенный союз, михаил дегтярев