https://ria.ru/20220803/investitsii-1806849396.html

Объем адресной инвестпрограммы Алтайского края вырос в три раза за пять лет

Объем адресной инвестпрограммы Алтайского края вырос в три раза за пять лет - РИА Новости, 03.08.2022

Объем адресной инвестпрограммы Алтайского края вырос в три раза за пять лет

Объем адресной инвестиционной программы Алтайского края вырос в три раза за пять лет, в этом году финансирование позволит достроить 12 детских садов, 18... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T09:55

2022-08-03T09:55

2022-08-03T10:27

алтайский край

алтайский край

экономика

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БАРНАУЛ, 3 авг - РИА Новости. Объем адресной инвестиционной программы Алтайского края вырос в три раза за пять лет, в этом году финансирование позволит достроить 12 детских садов, 18 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и другие объекты, сообщает пресс-служба регионального правительства."За 5 лет объем краевой адресной инвестиционной программы вырос в три раза, достигнув рекордных показателей. Сложившаяся в последние годы тенденция ежегодного увеличения доходной части бюджета позволяет обеспечить возможность направления дополнительных средств, в том числе и на решение вопросов в социальной сфере. Так, в 2022 году расходы консолидированного бюджета Алтайского края запланированы в сумме 206 миллиардов рублей с ростом к 2021 году на 25%", - говорится в сообщении.Одним из приоритетных направлений являются расходы на реализацию краевой адресной инвестиционной программы (КАИП) и мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов государственной собственности региона и муниципальной собственности."В бюджете Алтайского края ежегодно предусматриваются ассигнования, а также привлекаются средства федерального бюджета для финансирования строительства, реконструкции, а также капитального ремонта объектов в рамках КАИП и мероприятий (капремонта - ред). Для обеспечения возможности своевременного перераспределения средств и направления их на решение наиболее важных и острых проблем в ходе исполнения данная программа и мероприятия регулярно корректируются", - говорится в сообщении.Так, последние изменения утверждены в июле. В соответствии с ними на 2022 год расходы краевого бюджета на указанные цели составили 9 миллиардов 250 миллионов рублей, в том числе на реализацию КАИП – более 6 миллиардов 876 миллионов рублей, на капремонт – свыше 2 миллиардов 373 миллионов рублей."Дополнительно на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной сферы в рамках действующих национальных проектов, государственных и федеральных целевых программ запланировано привлечь из федерального бюджета 8 миллиардов 43,2 миллионов рублей. Таким образом, общий объем вложений за счет краевого и федерального бюджетов запланирован в текущем году в сумме 17,3 миллиардов рублей, в то время как 5 лет назад он не превышал 5,7 миллиардов рублей. Указанные средства будут направлены на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 372 объектов социальной сферы и жилищно коммунального хозяйства, а также 7 мероприятий по оснащению объектов оборудованием и обеспечению жильем отдельных категорий граждан", - уточняет пресс-служба.Завершить работы в текущем году планируется на 234 объектах, реализация еще 57 проектов будет продолжена после 2022 года, а по 88 объектам ожидается проведение работ по проектированию."Финансирование текущего года позволит завершено строительство 12 детских садов и 1 школы, на 11 образовательных учреждениях выполнить реконструкцию и капремонт кровель, еще в 82 – произвести капитальный ремонт. Будут построены и оснащены оборудованием 18 ФАПов, 11 врачебных амбулаторий, для 3 учреждений здравоохранения будут построены поликлиники и инфекционный корпус, 15 медицинских корпусов планируется отремонтировать. Завершится строительство здания культурно-спортивного центра и ремонт 10 домов культуры, 4 школ искусств и 2 библиотек. Планируется завершить строительство 3 физкультурно-оздоровительных комплексов закрытого типа и 2 – открытого типа, ледового катка, 2 стадионов, будет проведена реконструкция и ремонт 5 зданий ДЮСШ, 5 спортивных учреждений. Также будет выполнено строительство, реконструкция и капитальный ремонт 6 учреждений соцобеспечения и 13 сооружений водоснабжения и водоотведения", - отмечают в правительстве.

https://ria.ru/20220801/altay-1806390930.html

https://realty.ria.ru/20220526/altay-1790810138.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

алтайский край, экономика