https://ria.ru/20220803/flag-1806940380.html

В подшефном Пензенской области районе Запорожья подняли российский флаг

В подшефном Пензенской области районе Запорожья подняли российский флаг - РИА Новости, 03.08.2022

В подшефном Пензенской области районе Запорожья подняли российский флаг

Пензенская область доставила российский триколор в подшефный Пологовский район Запорожской области, флаг РФ уже реет в центре Токмака и будет поднят в других... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T14:24

2022-08-03T14:24

2022-08-03T14:24

пензенская область

пензенская область

запорожская область

россия

в мире

токмак

олег мельниченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792746023_0:127:3107:1875_1920x0_80_0_0_b3bf1a79d9b65d56a6f0ab8eb7f61fa3.jpg

ПЕНЗА, 3 авг - РИА Новости. Пензенская область доставила российский триколор в подшефный Пологовский район Запорожской области, флаг РФ уже реет в центре Токмака и будет поднят в других населенных пунктах района, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.Глава региона отметил, что Пензенская область также доставит российскую государственную символику в школы и учреждения культуры Пологовского района.Ранее Мельниченко и руководитель Пологовского района Степан Лопатин 28 июля подписали в городе Токмак соглашение о сотрудничестве. Губернатор Пензенской области отмечал, что российский регион готов помогать освобожденным территориям Запорожской области по всем направлениям.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220718/zaporozhe-1803162522.html

пензенская область

запорожская область

россия

токмак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пензенская область, запорожская область, россия, в мире, токмак, олег мельниченко