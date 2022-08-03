В подшефном Пензенской области районе Запорожья подняли российский флаг
В центре Токмака Пологовского района Запорожской области подняли российский флаг
Государственный флаг России. Архивное фото
ПЕНЗА, 3 авг - РИА Новости. Пензенская область доставила российский триколор в подшефный Пологовский район Запорожской области, флаг РФ уже реет в центре Токмака и будет поднят в других населенных пунктах района, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
"В центре Токмака Пологовского района теперь гордо реет флаг России. Его привезли сюда по моему поручению. Это очень важное событие, символ того, что теперь люди, живущие здесь - под защитой Российского государства. Кроме Токмака, триколор будет поднят в городе Пологи и других населенных пунктах района, над которым Пензенская область взяла шефство... Там, где поднят российский флаг, он никогда не сможет быть сброшен", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Глава региона отметил, что Пензенская область также доставит российскую государственную символику в школы и учреждения культуры Пологовского района.
Ранее Мельниченко и руководитель Пологовского района Степан Лопатин 28 июля подписали в городе Токмак соглашение о сотрудничестве. Губернатор Пензенской области отмечал, что российский регион готов помогать освобожденным территориям Запорожской области по всем направлениям.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.