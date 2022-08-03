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В подшефном Пензенской области районе Запорожья подняли российский флаг - РИА Новости, 03.08.2022
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Пензенская область
https://ria.ru/20220803/flag-1806940380.html
В подшефном Пензенской области районе Запорожья подняли российский флаг
В подшефном Пензенской области районе Запорожья подняли российский флаг - РИА Новости, 03.08.2022
В подшефном Пензенской области районе Запорожья подняли российский флаг
Пензенская область доставила российский триколор в подшефный Пологовский район Запорожской области, флаг РФ уже реет в центре Токмака и будет поднят в других... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:24
2022-08-03T14:24
пензенская область
пензенская область
запорожская область
россия
в мире
токмак
олег мельниченко
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ПЕНЗА, 3 авг - РИА Новости. Пензенская область доставила российский триколор в подшефный Пологовский район Запорожской области, флаг РФ уже реет в центре Токмака и будет поднят в других населенных пунктах района, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.Глава региона отметил, что Пензенская область также доставит российскую государственную символику в школы и учреждения культуры Пологовского района.Ранее Мельниченко и руководитель Пологовского района Степан Лопатин 28 июля подписали в городе Токмак соглашение о сотрудничестве. Губернатор Пензенской области отмечал, что российский регион готов помогать освобожденным территориям Запорожской области по всем направлениям.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220718/zaporozhe-1803162522.html
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пензенская область, запорожская область, россия, в мире, токмак, олег мельниченко
14:24 03.08.2022
 
В подшефном Пензенской области районе Запорожья подняли российский флаг

В центре Токмака Пологовского района Запорожской области подняли российский флаг

© РИА Новости / Сергей ГунеевГосударственный флаг России
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Государственный флаг России. Архивное фото
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ПЕНЗА, 3 авг - РИА Новости. Пензенская область доставила российский триколор в подшефный Пологовский район Запорожской области, флаг РФ уже реет в центре Токмака и будет поднят в других населенных пунктах района, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
"В центре Токмака Пологовского района теперь гордо реет флаг России. Его привезли сюда по моему поручению. Это очень важное событие, символ того, что теперь люди, живущие здесь - под защитой Российского государства. Кроме Токмака, триколор будет поднят в городе Пологи и других населенных пунктах района, над которым Пензенская область взяла шефство... Там, где поднят российский флаг, он никогда не сможет быть сброшен", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Глава региона отметил, что Пензенская область также доставит российскую государственную символику в школы и учреждения культуры Пологовского района.
Ранее Мельниченко и руководитель Пологовского района Степан Лопатин 28 июля подписали в городе Токмак соглашение о сотрудничестве. Губернатор Пензенской области отмечал, что российский регион готов помогать освобожденным территориям Запорожской области по всем направлениям.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Пензенская областьПензенская областьЗапорожская областьРоссияВ миреТокмакОлег Мельниченко
 
 
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