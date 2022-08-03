https://ria.ru/20220803/finlyandiya-1807052576.html

В Финляндии стали отбирать у россиян технику из-за "угрозы безопасности"

В Финляндии стали отбирать у россиян технику из-за "угрозы безопасности" - РИА Новости, 03.08.2022

В Финляндии стали отбирать у россиян технику из-за "угрозы безопасности"

Финская таможня изымает у выезжающих из страны российских туристов дроны, беспилотники с сонарами и навигационную технику под предлогом "обеспечения... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T18:37

2022-08-03T18:37

2022-08-03T18:37

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Финская таможня изымает у выезжающих из страны российских туристов дроны, беспилотники с сонарами и навигационную технику под предлогом "обеспечения безопасности", сообщил телеканал YLE со ссылкой на ведомство.Как рассказал директор по контролю таможни Микко Гренберг, Финляндия ввела усиленный контроль за пассажирскими перевозками на четырех погранпереходах после того, как Россия сняла коронавирусные ограничения на пересечение сухопутных рубежей."В период усиленного мониторинга у туристов обнаружили различные предметы роскоши и товары, которые могут способствовать укреплению промышленного и военного потенциала России, например, средства навигации", — говорится в релизе таможни.С 22 по 26 июля было проведено около 2500 проверок, около 100 из которых потребовали принятия дополнительных мер."На данный момент в общей сложности около двадцати дел, связанных с пассажирскими перевозками, находятся на предварительном следствии или с заявлением в МИД", — сказал Гренберг.Он добавил, что считает нужным продолжать усиленный контроль за российскими туристами из-за введенных против Москвы санкций.Ранее МИД Финляндии порекомендовал магазинам проверять паспорта покупателей при продаже дорогих товаров, чтобы не допустить использование в России подпадающей под санкции продукции.Список запрещенных товаров широк и постоянно меняется. Например, не разрешается ввозить в Россию краски или автомобильные смазочные материалы, такие как синтетические моторные масла. Значительно ограничен вывоз предметов роскоши, таких как смарт-устройства и спортивные товары. Для разных видов люксовых товаров существуют разные стоимостные ограничения. Как правило, лимит составляет 300 евро, уточнили на таможне.

https://ria.ru/20220727/evrosoyuz-1805143955.html

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