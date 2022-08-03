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ЕС не хочет наращивать экспорт электроэнергии с Украины, заявили в Киеве - РИА Новости, 03.08.2022
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ЕС не хочет наращивать экспорт электроэнергии с Украины, заявили в Киеве
ЕС не хочет наращивать экспорт электроэнергии с Украины, заявили в Киеве - РИА Новости, 03.08.2022
ЕС не хочет наращивать экспорт электроэнергии с Украины, заявили в Киеве
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ЕС действует в соответствии с правилами и не собирается быстро наращивать экспорт электроэнергии c... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:47
2022-08-03T14:47
денис шмыгаль
украина
киев
румыния
евросоюз
экономика
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ЕС действует в соответствии с правилами и не собирается быстро наращивать экспорт электроэнергии c Украины, как этого хочет Киев, сообщает издание Politico.В конце июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина увеличивает в 2,5 раза экспорт электроэнергии в ЕС, ее объем составит 250 МВт.По данным издания, на встрече с коллегами из ЕС на прошлой неделе Галущенко предложил в оперативном порядке выдать разрешение на увеличение торговли электроэнергией с Украиной, что даст странам возможность сэкономить 6 миллиардов кубических метров газа. По данным министра, Киев готов немедленно увеличить экспорт до 1690 МВт. Однако, по его словам, Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) указала на то, что ей предпочтительнее постепенно наращивать объемы в целях обеспечения безопасности.Галущенко считает, что ответственность за нежелание ENTSO-E оперативно увеличить экспорт электроэнергии несут "технические специалисты", которые предпочитают действовать "согласно процедурам".Украина в рамках в рамках проекта ENTSO-E экспортирует на коммерческих условиях электроэнергию в Румынию. Также в июне между Польшей и Украиной был подписан договор о сотрудничестве в сфере энергетики с целью повышения энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе и отказа от поставок российских энергоносителей.
https://ria.ru/20220801/pomosch-1806434577.html
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денис шмыгаль, украина, киев, румыния, евросоюз, экономика
14:47 03.08.2022
 
ЕС не хочет наращивать экспорт электроэнергии с Украины, заявили в Киеве

Глава Минэнерго Украины Галущенко: ЕС не хочет резко наращивать экспорт электроэнергии

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкОпора высоковольтной ЛЭП
Опора высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ЕС действует в соответствии с правилами и не собирается быстро наращивать экспорт электроэнергии c Украины, как этого хочет Киев, сообщает издание Politico.
В конце июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина увеличивает в 2,5 раза экспорт электроэнергии в ЕС, ее объем составит 250 МВт.
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По данным издания, на встрече с коллегами из ЕС на прошлой неделе Галущенко предложил в оперативном порядке выдать разрешение на увеличение торговли электроэнергией с Украиной, что даст странам возможность сэкономить 6 миллиардов кубических метров газа. По данным министра, Киев готов немедленно увеличить экспорт до 1690 МВт. Однако, по его словам, Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) указала на то, что ей предпочтительнее постепенно наращивать объемы в целях обеспечения безопасности.
Галущенко считает, что ответственность за нежелание ENTSO-E оперативно увеличить экспорт электроэнергии несут "технические специалисты", которые предпочитают действовать "согласно процедурам".
Украина в рамках в рамках проекта ENTSO-E экспортирует на коммерческих условиях электроэнергию в Румынию. Также в июне между Польшей и Украиной был подписан договор о сотрудничестве в сфере энергетики с целью повышения энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе и отказа от поставок российских энергоносителей.
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