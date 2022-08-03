https://ria.ru/20220803/elektroenergiya-1806949920.html

ЕС не хочет наращивать экспорт электроэнергии с Украины, заявили в Киеве

ЕС не хочет наращивать экспорт электроэнергии с Украины, заявили в Киеве - РИА Новости, 03.08.2022

ЕС не хочет наращивать экспорт электроэнергии с Украины, заявили в Киеве

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ЕС действует в соответствии с правилами и не собирается быстро наращивать экспорт электроэнергии c... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T14:47

2022-08-03T14:47

2022-08-03T14:47

денис шмыгаль

украина

киев

румыния

евросоюз

экономика

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ЕС действует в соответствии с правилами и не собирается быстро наращивать экспорт электроэнергии c Украины, как этого хочет Киев, сообщает издание Politico.В конце июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина увеличивает в 2,5 раза экспорт электроэнергии в ЕС, ее объем составит 250 МВт.По данным издания, на встрече с коллегами из ЕС на прошлой неделе Галущенко предложил в оперативном порядке выдать разрешение на увеличение торговли электроэнергией с Украиной, что даст странам возможность сэкономить 6 миллиардов кубических метров газа. По данным министра, Киев готов немедленно увеличить экспорт до 1690 МВт. Однако, по его словам, Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) указала на то, что ей предпочтительнее постепенно наращивать объемы в целях обеспечения безопасности.Галущенко считает, что ответственность за нежелание ENTSO-E оперативно увеличить экспорт электроэнергии несут "технические специалисты", которые предпочитают действовать "согласно процедурам".Украина в рамках в рамках проекта ENTSO-E экспортирует на коммерческих условиях электроэнергию в Румынию. Также в июне между Польшей и Украиной был подписан договор о сотрудничестве в сфере энергетики с целью повышения энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе и отказа от поставок российских энергоносителей.

https://ria.ru/20220801/pomosch-1806434577.html

https://ria.ru/20220719/frantsiya-1803379363.html

украина

киев

румыния

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денис шмыгаль, украина, киев, румыния, евросоюз, экономика