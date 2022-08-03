ЕС не хочет наращивать экспорт электроэнергии с Украины, заявили в Киеве
Глава Минэнерго Украины Галущенко: ЕС не хочет резко наращивать экспорт электроэнергии
Опора высоковольтной ЛЭП. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ЕС действует в соответствии с правилами и не собирается быстро наращивать экспорт электроэнергии c Украины, как этого хочет Киев, сообщает издание Politico.
В конце июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина увеличивает в 2,5 раза экспорт электроэнергии в ЕС, ее объем составит 250 МВт.
По данным издания, на встрече с коллегами из ЕС на прошлой неделе Галущенко предложил в оперативном порядке выдать разрешение на увеличение торговли электроэнергией с Украиной, что даст странам возможность сэкономить 6 миллиардов кубических метров газа. По данным министра, Киев готов немедленно увеличить экспорт до 1690 МВт. Однако, по его словам, Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) указала на то, что ей предпочтительнее постепенно наращивать объемы в целях обеспечения безопасности.
Галущенко считает, что ответственность за нежелание ENTSO-E оперативно увеличить экспорт электроэнергии несут "технические специалисты", которые предпочитают действовать "согласно процедурам".
Украина в рамках в рамках проекта ENTSO-E экспортирует на коммерческих условиях электроэнергию в Румынию. Также в июне между Польшей и Украиной был подписан договор о сотрудничестве в сфере энергетики с целью повышения энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе и отказа от поставок российских энергоносителей.
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