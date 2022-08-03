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Украинские беженцы пожаловались на адские условия в Европе - РИА Новости, 03.08.2022
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Украинские беженцы пожаловались на адские условия в Европе
Украинские беженцы пожаловались на адские условия в Европе - РИА Новости, 03.08.2022
Украинские беженцы пожаловались на адские условия в Европе
Украинские беженцы пожаловались на непростые условия труда в европейских странах. Об этом пишет газета "Страна". РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T19:16
2022-08-03T19:16
в мире
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украинские беженцы пожаловались на непростые условия труда в европейских странах. Об этом пишет газета "Страна".Как отметила другая беженка, в Италии очень много неофициальной занятости, поэтому работника могут обмануть и не заплатить ему. Есть случаи, когда хорошую должность продают: посреднику нужно заплатить до 500 евро, чтобы он порекомендовал кандидата."В Италии на рекомендациях построено все, даже уборщицу с улицы стараются не брать", — посетовала собеседница издания.Как отмечается в статье, со сложностями при трудоустройстве сталкиваются и украинские врачи. Работать по специальности в теории можно даже без подтверждения диплома. Зарплаты — от 2-2,5 тысячи евро и выше. Но найти место удается немногим и на более низкие оклады. Непросто попасть даже на бесплатную стажировку в итальянскую больницу, говорится в публикации.Согласно официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220802/ukraina-1806752936.html
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в мире, италия, украина, оон
19:16 03.08.2022
 
Украинские беженцы пожаловались на адские условия в Европе

"Страна": украинские беженцы пожаловались на адские условия труда в Европе

© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады на улице Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украинские беженцы пожаловались на непростые условия труда в европейских странах. Об этом пишет газета "Страна".

"Мы с марта находимся в Италии. Жилье бесплатное, три месяца также платили помощь в размере 300 евро на взрослого и 150 на ребенка. Но выплат уже нет, хозяева намекают, что пора бы уже и съехать. С работой же тут совсем плохо. Устроились собирать черешню по шесть евро в час. Работа адская: по десять часов в день и с одним выходным в месяц. Поэтому надолго нас не хватило", — рассказала одна из опрошенных украинок.

Как отметила другая беженка, в Италии очень много неофициальной занятости, поэтому работника могут обмануть и не заплатить ему. Есть случаи, когда хорошую должность продают: посреднику нужно заплатить до 500 евро, чтобы он порекомендовал кандидата.
"В Италии на рекомендациях построено все, даже уборщицу с улицы стараются не брать", — посетовала собеседница издания.
Как отмечается в статье, со сложностями при трудоустройстве сталкиваются и украинские врачи. Работать по специальности в теории можно даже без подтверждения диплома. Зарплаты — от 2-2,5 тысячи евро и выше. Но найти место удается немногим и на более низкие оклады. Непросто попасть даже на бесплатную стажировку в итальянскую больницу, говорится в публикации.
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Согласно официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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