Украинские беженцы пожаловались на адские условия в Европе
"Страна": украинские беженцы пожаловались на адские условия труда в Европе
© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украинские беженцы пожаловались на непростые условия труда в европейских странах. Об этом пишет газета "Страна".
"Мы с марта находимся в Италии. Жилье бесплатное, три месяца также платили помощь в размере 300 евро на взрослого и 150 на ребенка. Но выплат уже нет, хозяева намекают, что пора бы уже и съехать. С работой же тут совсем плохо. Устроились собирать черешню по шесть евро в час. Работа адская: по десять часов в день и с одним выходным в месяц. Поэтому надолго нас не хватило", — рассказала одна из опрошенных украинок.
Как отметила другая беженка, в Италии очень много неофициальной занятости, поэтому работника могут обмануть и не заплатить ему. Есть случаи, когда хорошую должность продают: посреднику нужно заплатить до 500 евро, чтобы он порекомендовал кандидата.
"В Италии на рекомендациях построено все, даже уборщицу с улицы стараются не брать", — посетовала собеседница издания.
Как отмечается в статье, со сложностями при трудоустройстве сталкиваются и украинские врачи. Работать по специальности в теории можно даже без подтверждения диплома. Зарплаты — от 2-2,5 тысячи евро и выше. Но найти место удается немногим и на более низкие оклады. Непросто попасть даже на бесплатную стажировку в итальянскую больницу, говорится в публикации.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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