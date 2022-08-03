https://ria.ru/20220803/bezhentsy-1807067815.html

Украинские беженцы пожаловались на адские условия в Европе

Украинские беженцы пожаловались на адские условия в Европе - РИА Новости, 03.08.2022

Украинские беженцы пожаловались на адские условия в Европе

Украинские беженцы пожаловались на непростые условия труда в европейских странах. Об этом пишет газета "Страна". РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T19:16

2022-08-03T19:16

2022-08-03T19:16

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италия

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украинские беженцы пожаловались на непростые условия труда в европейских странах. Об этом пишет газета "Страна".Как отметила другая беженка, в Италии очень много неофициальной занятости, поэтому работника могут обмануть и не заплатить ему. Есть случаи, когда хорошую должность продают: посреднику нужно заплатить до 500 евро, чтобы он порекомендовал кандидата."В Италии на рекомендациях построено все, даже уборщицу с улицы стараются не брать", — посетовала собеседница издания.Как отмечается в статье, со сложностями при трудоустройстве сталкиваются и украинские врачи. Работать по специальности в теории можно даже без подтверждения диплома. Зарплаты — от 2-2,5 тысячи евро и выше. Но найти место удается немногим и на более низкие оклады. Непросто попасть даже на бесплатную стажировку в итальянскую больницу, говорится в публикации.Согласно официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220802/ukraina-1806752936.html

https://ria.ru/20220718/ukraina-1803242375.html

италия

украина

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, италия, украина, оон