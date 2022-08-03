https://ria.ru/20220803/aliexpress-1806938526.html
Aliexpress включили в перечень компаний, выполняющих закон о "приземлении"
Aliexpress включили в перечень компаний, выполняющих закон о "приземлении" - РИА Новости, 03.08.2022
Aliexpress включили в перечень компаний, выполняющих закон о "приземлении"
Роскомнадзор включил Aliexpress в перечень иностранных интернет-компаний, выполняющих закон о "приземлении", сообщило ведомство. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:19
2022-08-03T14:19
2022-08-03T14:19
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
aliexpress
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734902285_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f0f23da14f1cf778356eadeb2a6c80ee.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Роскомнадзор включил Aliexpress в перечень иностранных интернет-компаний, выполняющих закон о "приземлении", сообщило ведомство."Компания Aliexpress Russia Holding Pte. Ltd. известила Роскомнадзор о выполнении требований закона о приземлении. По итогам проверки представленных документов Роскомнадзор включил компанию в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Сообщается, что компания отвечает требованиям законодательства: на её интернет-ресурсе присутствует форма для обращений российских граждан и организаций, а также зарегистрирован личный кабинет на сайте ведомства. Кроме того, компания выполнила требования законодательства о локализации персональных (личных) данных граждан, обеспечив их хранение и обработку на территории РФ."Иностранная компания Aliexpress Russia Holding Pte. Ltd. подпадает под действие закона о приземлении, так как получает денежные средства от российских физических и юридических лиц, на ее интернет-ресурсе распространяется информация и реклама на русском языке, осуществляется обработка сведений о пользователях, находящихся на территории России", - резюмируется в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220721/reteyl-1803947670.html
https://realty.ria.ru/20220207/aliexpress-1771427405.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734902285_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07b45f3a0d775787c16b5ed3c84e08bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), aliexpress
Aliexpress включили в перечень компаний, выполняющих закон о "приземлении"
Роскомнадзор включил Aliexpress в перечень компаний, выполняющих закон о "приземлении"