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Aliexpress включили в перечень компаний, выполняющих закон о "приземлении" - РИА Новости, 03.08.2022
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Aliexpress включили в перечень компаний, выполняющих закон о "приземлении"
Aliexpress включили в перечень компаний, выполняющих закон о "приземлении" - РИА Новости, 03.08.2022
Aliexpress включили в перечень компаний, выполняющих закон о "приземлении"
Роскомнадзор включил Aliexpress в перечень иностранных интернет-компаний, выполняющих закон о "приземлении", сообщило ведомство. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:19
2022-08-03T14:19
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
aliexpress
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Роскомнадзор включил Aliexpress в перечень иностранных интернет-компаний, выполняющих закон о "приземлении", сообщило ведомство."Компания Aliexpress Russia Holding Pte. Ltd. известила Роскомнадзор о выполнении требований закона о приземлении. По итогам проверки представленных документов Роскомнадзор включил компанию в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Сообщается, что компания отвечает требованиям законодательства: на её интернет-ресурсе присутствует форма для обращений российских граждан и организаций, а также зарегистрирован личный кабинет на сайте ведомства. Кроме того, компания выполнила требования законодательства о локализации персональных (личных) данных граждан, обеспечив их хранение и обработку на территории РФ."Иностранная компания Aliexpress Russia Holding Pte. Ltd. подпадает под действие закона о приземлении, так как получает денежные средства от российских физических и юридических лиц, на ее интернет-ресурсе распространяется информация и реклама на русском языке, осуществляется обработка сведений о пользователях, находящихся на территории России", - резюмируется в сообщении ведомства.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), aliexpress
14:19 03.08.2022
 
Aliexpress включили в перечень компаний, выполняющих закон о "приземлении"

Роскомнадзор включил Aliexpress в перечень компаний, выполняющих закон о "приземлении"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПункт выдачи товаров AliExpress
Пункт выдачи товаров AliExpress - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пункт выдачи товаров AliExpress. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Роскомнадзор включил Aliexpress в перечень иностранных интернет-компаний, выполняющих закон о "приземлении", сообщило ведомство.
"Компания Aliexpress Russia Holding Pte. Ltd. известила Роскомнадзор о выполнении требований закона о приземлении. По итогам проверки представленных документов Роскомнадзор включил компанию в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что компания отвечает требованиям законодательства: на её интернет-ресурсе присутствует форма для обращений российских граждан и организаций, а также зарегистрирован личный кабинет на сайте ведомства. Кроме того, компания выполнила требования законодательства о локализации персональных (личных) данных граждан, обеспечив их хранение и обработку на территории РФ.
"Иностранная компания Aliexpress Russia Holding Pte. Ltd. подпадает под действие закона о приземлении, так как получает денежные средства от российских физических и юридических лиц, на ее интернет-ресурсе распространяется информация и реклама на русском языке, осуществляется обработка сведений о пользователях, находящихся на территории России", - резюмируется в сообщении ведомства.
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