https://ria.ru/20220803/aliexpress-1806938526.html

Aliexpress включили в перечень компаний, выполняющих закон о "приземлении"

Aliexpress включили в перечень компаний, выполняющих закон о "приземлении" - РИА Новости, 03.08.2022

Aliexpress включили в перечень компаний, выполняющих закон о "приземлении"

Роскомнадзор включил Aliexpress в перечень иностранных интернет-компаний, выполняющих закон о "приземлении", сообщило ведомство. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T14:19

2022-08-03T14:19

2022-08-03T14:19

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

aliexpress

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Роскомнадзор включил Aliexpress в перечень иностранных интернет-компаний, выполняющих закон о "приземлении", сообщило ведомство."Компания Aliexpress Russia Holding Pte. Ltd. известила Роскомнадзор о выполнении требований закона о приземлении. По итогам проверки представленных документов Роскомнадзор включил компанию в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Сообщается, что компания отвечает требованиям законодательства: на её интернет-ресурсе присутствует форма для обращений российских граждан и организаций, а также зарегистрирован личный кабинет на сайте ведомства. Кроме того, компания выполнила требования законодательства о локализации персональных (личных) данных граждан, обеспечив их хранение и обработку на территории РФ."Иностранная компания Aliexpress Russia Holding Pte. Ltd. подпадает под действие закона о приземлении, так как получает денежные средства от российских физических и юридических лиц, на ее интернет-ресурсе распространяется информация и реклама на русском языке, осуществляется обработка сведений о пользователях, находящихся на территории России", - резюмируется в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220721/reteyl-1803947670.html

https://realty.ria.ru/20220207/aliexpress-1771427405.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), aliexpress