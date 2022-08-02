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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже во вторник вырос до 60,3 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже во вторник вырос до 60,3 рубля - РИА Новости, 02.08.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже во вторник вырос до 60,3 рубля
Рубль завершил вторник разнонаправленно: курс доллара вырос до 60,3 рубля, евро снизился до 61,25 рубля, юань - до 8,97 рубля, следует из данных Московской... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T19:39
2022-08-02T19:39
2022-08-02T19:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
нэнси пелоси
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тайвань
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Рубль завершил вторник разнонаправленно: курс доллара вырос до 60,3 рубля, евро снизился до 61,25 рубля, юань - до 8,97 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 13 копеек, до 60,3 рубля, евро снизился на 62 копейки, до 61,25 рубля, юань потерял 6,3 копейки, снизившись до 8,97 рубля.Влияние на мировые рынки оказывает азиатское турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, в ходе которого она прибыла во вторник вечером в аэропорт Тайбэя.В то же время российская валюта нейтрально реагировала на приземление Пелоси в Тайване, оставаясь примерно на тех же уровнях, но замедлила рост к юаню.
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экономика, нэнси пелоси, сша, тайбэй, тайвань, курс доллара, доллар, валюта, курс рубля, московская биржа, россия
19:39 02.08.2022 (обновлено: 19:42 02.08.2022)
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже во вторник вырос до 60,3 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 60,3 рубля, евро — 61,25 рубля