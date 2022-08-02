Ведущий Fox News назвал Байдена виновником украинского кризиса
Ведущий Fox News Карлсон объявил президента США Байдена виновным в кризисе на Украине
Президент США Джо Байден
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден несет ответственность за эскалацию кризиса на Украине, считает ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
В своем вечернем шоу Карлсон заявил, что именно политика нынешнего главы государства, а также вице-президента Камалы Харрис спровоцировала решение Москвы начать спецоперацию. Он напомнил, что российские власти несколько раз называли возможное вступление Украины в НАТО, пропагандируемое США, красной линией.
"И через несколько дней после того, как русские сказали это в 50-й раз подряд, Камала Харрис прибыла на Мюнхенскую конференцию по безопасности и публично, читая по шпаргалке, призвала Украину вступить в НАТО. Она прочитала слова. Они были написаны кем-то из Госдепартамента, а они точно знали, что делают, когда писали это. Они хотели конфликта с Россией. И теперь он у нас есть. Кстати, мы не выигрываем в нем. Главными американскими потерями до этих пор была наша экономика, которая умирает", — подчеркнул Карлсон.
Журналист при этом отметил, что мейнстримные медиа пытаются скрыть от общественности прямую вину Байдена за развязывание украинского кризиса.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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