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США оскорбляют население Китая визитом Пелоси на Тайвань, заявила Захарова - РИА Новости, 02.08.2022
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США оскорбляют население Китая визитом Пелоси на Тайвань, заявила Захарова
США оскорбляют население Китая визитом Пелоси на Тайвань, заявила Захарова - РИА Новости, 02.08.2022
США оскорбляют население Китая визитом Пелоси на Тайвань, заявила Захарова
США, государство-провокатор, наносит оскорбление полуторамиллиардному населению Китая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:42
2022-08-02T15:42
в мире
цай инвэнь
сша
китай
тайвань
мид кнр
конгресс сша
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. США, государство-провокатор, наносит оскорбление полуторамиллиардному населению Китая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг предполагаемого визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань."В прямом эфире, на потребу толпы, безответственные американские политические временщики наносят оскорбление полуторамиллиардному населению Китая. США — государство-провокатор", - написала Захарова в Telegram-канале.Ранее тайваньские СМИ сообщали, что Пелоси во главе делегации США, численность которой по разным сведениям составит от 6 до 20 человек, должна приземлиться между 21.00 и 22.30 во вторник по местному времени (16.00 - 17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе, далее она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром в среду посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь. Сообщается, что в среду около полудня она сядет на самолет и покинет остров, тем самым завершив свой краткий визит. В свою очередь, в отеле Grand Hyatt на Тайване ушли от ответа на вопрос РИА Новости о ее приезде.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.
https://radiosputnik.ria.ru/20220802/mid-1806679350.html
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в мире, цай инвэнь, сша, китай, тайвань, мид кнр, конгресс сша
15:42 02.08.2022
 
США оскорбляют население Китая визитом Пелоси на Тайвань, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: США оскорбляют население Китая визитом Пелоси на Тайвань

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. США, государство-провокатор, наносит оскорбление полуторамиллиардному населению Китая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг предполагаемого визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
"В прямом эфире, на потребу толпы, безответственные американские политические временщики наносят оскорбление полуторамиллиардному населению Китая. США — государство-провокатор", - написала Захарова в Telegram-канале.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
14:44В мире
МИД РФ: возможный визит Пелоси на Тайвань – очередная провокация США
Ранее тайваньские СМИ сообщали, что Пелоси во главе делегации США, численность которой по разным сведениям составит от 6 до 20 человек, должна приземлиться между 21.00 и 22.30 во вторник по местному времени (16.00 - 17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе, далее она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром в среду посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь. Сообщается, что в среду около полудня она сядет на самолет и покинет остров, тем самым завершив свой краткий визит. В свою очередь, в отеле Grand Hyatt на Тайване ушли от ответа на вопрос РИА Новости о ее приезде.
Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
14:18
МИД о турне Пелоси: весь мир осознает безответственность действий США
 
В миреЦай ИнвэньСШАКитайТайваньМИД КНРКонгресс США
 
 
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