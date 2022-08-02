https://ria.ru/20220802/stavropole-1806702475.html
На Ставрополье более 800 молодых семей улучшили жилищные условия
На Ставрополье более 800 молодых семей улучшили жилищные условия - РИА Новости, 02.08.2022
На Ставрополье более 800 молодых семей улучшили жилищные условия
В Ставропольском крае в 2022 году 801 семья приобрела жилье в рамках программы "Молодая семья", на эти цели было выделено свыше 570 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:54
2022-08-02T15:54
2022-08-02T15:54
ставропольский край
жилье
общество
социальные выплаты
семья
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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СТАВРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. В Ставропольском крае в 2022 году 801 семья приобрела жилье в рамках программы "Молодая семья", на эти цели было выделено свыше 570 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства строительства и архитектуры региона.Он напомнил, что участникам программы предоставляется социальная выплата в размере 35% от расчетной стоимости жилья для семей с детьми, в том числе и многодетных. Для семей, не имеющих детей, размер составляет 30%. Подобной помощью может воспользоваться молодая семья, в том числе неполная, где возраст каждого из супругов или родителя в неполной семье не превышает 35 лет. Семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении, а также подтвердить наличие собственных средств, достаточных для оплаты расчетной стоимости жилья, превышающей размер соцвыплаты.В пресс-службе пояснили, что всего в текущем году оказать поддержу планируется 1565 семьям. На эти цели в рамках государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" и госпрограммы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" направлено свыше 1,1 миллиарда рублей."Программа "Молодая семья" очень популярна среди ставропольских семей. Количество желающих получить государственную помощь постоянно растет. Министерством строительства и архитектуры региона в июне был сформирован сводный список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2023 году. На очереди стоит 3051 семья. Количество семей, которые получат соцвыплату из этого списка, будет зависеть от размера финансирования, который определят в конце года", – рассказал и.о. главы краевого минстроя Валерий Савченко.
https://ria.ru/20220801/stavropole-1806425524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, общество, социальные выплаты, семья
СТАВРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. В Ставропольском крае в 2022 году 801 семья приобрела жилье в рамках программы "Молодая семья", на эти цели было выделено свыше 570 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства строительства и архитектуры региона.
Он напомнил, что участникам программы предоставляется социальная выплата в размере 35% от расчетной стоимости жилья для семей с детьми, в том числе и многодетных. Для семей, не имеющих детей, размер составляет 30%. Подобной помощью может воспользоваться молодая семья, в том числе неполная, где возраст каждого из супругов или родителя в неполной семье не превышает 35 лет. Семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении, а также подтвердить наличие собственных средств, достаточных для оплаты расчетной стоимости жилья, превышающей размер соцвыплаты.
В пресс-службе пояснили, что всего в текущем году оказать поддержу планируется 1565 семьям. На эти цели в рамках государственной программы РФ
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" и госпрограммы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" направлено свыше 1,1 миллиарда рублей.
"Программа "Молодая семья" очень популярна среди ставропольских семей. Количество желающих получить государственную помощь постоянно растет. Министерством строительства и архитектуры региона в июне был сформирован сводный список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2023 году. На очереди стоит 3051 семья. Количество семей, которые получат соцвыплату из этого списка, будет зависеть от размера финансирования, который определят в конце года", – рассказал и.о. главы краевого минстроя Валерий Савченко.