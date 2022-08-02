Рейтинг@Mail.ru
На Ставрополье более 800 молодых семей улучшили жилищные условия - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край
Ставропольский край
https://ria.ru/20220802/stavropole-1806702475.html
На Ставрополье более 800 молодых семей улучшили жилищные условия
На Ставрополье более 800 молодых семей улучшили жилищные условия - РИА Новости, 02.08.2022
На Ставрополье более 800 молодых семей улучшили жилищные условия
В Ставропольском крае в 2022 году 801 семья приобрела жилье в рамках программы "Молодая семья", на эти цели было выделено свыше 570 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:54
2022-08-02T15:54
ставропольский край
жилье
общество
социальные выплаты
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586679160_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_8c1e26e5fa6df6a2013c9a70f1ad8535.jpg
СТАВРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. В Ставропольском крае в 2022 году 801 семья приобрела жилье в рамках программы "Молодая семья", на эти цели было выделено свыше 570 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства строительства и архитектуры региона.Он напомнил, что участникам программы предоставляется социальная выплата в размере 35% от расчетной стоимости жилья для семей с детьми, в том числе и многодетных. Для семей, не имеющих детей, размер составляет 30%. Подобной помощью может воспользоваться молодая семья, в том числе неполная, где возраст каждого из супругов или родителя в неполной семье не превышает 35 лет. Семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении, а также подтвердить наличие собственных средств, достаточных для оплаты расчетной стоимости жилья, превышающей размер соцвыплаты.В пресс-службе пояснили, что всего в текущем году оказать поддержу планируется 1565 семьям. На эти цели в рамках государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" и госпрограммы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" направлено свыше 1,1 миллиарда рублей."Программа "Молодая семья" очень популярна среди ставропольских семей. Количество желающих получить государственную помощь постоянно растет. Министерством строительства и архитектуры региона в июне был сформирован сводный список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2023 году. На очереди стоит 3051 семья. Количество семей, которые получат соцвыплату из этого списка, будет зависеть от размера финансирования, который определят в конце года", – рассказал и.о. главы краевого минстроя Валерий Савченко.
https://ria.ru/20220801/stavropole-1806425524.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586679160_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_49fbd881fe6df5bd87ea5417e10bea23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, общество, социальные выплаты, семья
15:54 02.08.2022
 

На Ставрополье более 800 молодых семей улучшили жилищные условия

© РИА Новости / Антон ДенисовОсмотр квартиры в новостройке
Осмотр квартиры в новостройке - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Осмотр квартиры в новостройке
Читать ria.ru в
СТАВРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. В Ставропольском крае в 2022 году 801 семья приобрела жилье в рамках программы "Молодая семья", на эти цели было выделено свыше 570 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства строительства и архитектуры региона.
Он напомнил, что участникам программы предоставляется социальная выплата в размере 35% от расчетной стоимости жилья для семей с детьми, в том числе и многодетных. Для семей, не имеющих детей, размер составляет 30%. Подобной помощью может воспользоваться молодая семья, в том числе неполная, где возраст каждого из супругов или родителя в неполной семье не превышает 35 лет. Семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении, а также подтвердить наличие собственных средств, достаточных для оплаты расчетной стоимости жилья, превышающей размер соцвыплаты.
Стройка - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 14:25Ставропольский край
В Ставрополье до конца осени введут в строй шесть детских садов
В пресс-службе пояснили, что всего в текущем году оказать поддержу планируется 1565 семьям. На эти цели в рамках государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" и госпрограммы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" направлено свыше 1,1 миллиарда рублей.
"Программа "Молодая семья" очень популярна среди ставропольских семей. Количество желающих получить государственную помощь постоянно растет. Министерством строительства и архитектуры региона в июне был сформирован сводный список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2023 году. На очереди стоит 3051 семья. Количество семей, которые получат соцвыплату из этого списка, будет зависеть от размера финансирования, который определят в конце года", – рассказал и.о. главы краевого минстроя Валерий Савченко.
 
Ставропольский крайЖильеОбществосоциальные выплатыСемья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала