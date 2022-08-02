https://ria.ru/20220802/shkoly-1806624530.html

Глава Подмосковья заявил, что доволен темпами строительства школ в регионе

Глава Подмосковья заявил, что доволен темпами строительства школ в регионе - РИА Новости, 02.08.2022

Глава Подмосковья заявил, что доволен темпами строительства школ в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что доволен темпами строительства объектов образования в регионе. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T12:30

2022-08-02T12:30

2022-08-02T12:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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КРАСНОГОРСК, 2 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что доволен темпами строительства объектов образования в регионе."Это всегда форсаж, так как 1 сентября неумолимо приближается. У нас 50 школ строится, 12 мы сдаем по графику и еще 8 до конца года. Строители сдают объекты раньше срока", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-24"Он также добавил, что регион активно участвует в программе капитального ремонта."Около 62 школ мы должны завершить. Это всегда сложно, так как при капремонте может вскрыться много неизвестного. Здесь тоже оказываем максимальную поддержку, а еженедельный контроль дает результат. За три года отремонтируем примерно 380 школ", - отметил Воробьев.

https://ria.ru/20220728/kapremont-1805711267.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев