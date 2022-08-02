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Глава Подмосковья заявил, что доволен темпами строительства школ в регионе - РИА Новости, 02.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220802/shkoly-1806624530.html
Глава Подмосковья заявил, что доволен темпами строительства школ в регионе
Глава Подмосковья заявил, что доволен темпами строительства школ в регионе - РИА Новости, 02.08.2022
Глава Подмосковья заявил, что доволен темпами строительства школ в регионе
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что доволен темпами строительства объектов образования в регионе. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:30
2022-08-02T12:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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КРАСНОГОРСК, 2 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что доволен темпами строительства объектов образования в регионе."Это всегда форсаж, так как 1 сентября неумолимо приближается. У нас 50 школ строится, 12 мы сдаем по графику и еще 8 до конца года. Строители сдают объекты раньше срока", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-24"Он также добавил, что регион активно участвует в программе капитального ремонта."Около 62 школ мы должны завершить. Это всегда сложно, так как при капремонте может вскрыться много неизвестного. Здесь тоже оказываем максимальную поддержку, а еженедельный контроль дает результат. За три года отремонтируем примерно 380 школ", - отметил Воробьев.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
12:30 02.08.2022
 

Глава Подмосковья заявил, что доволен темпами строительства школ в регионе

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 2 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что доволен темпами строительства объектов образования в регионе.
"Это всегда форсаж, так как 1 сентября неумолимо приближается. У нас 50 школ строится, 12 мы сдаем по графику и еще 8 до конца года. Строители сдают объекты раньше срока", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-24"
Он также добавил, что регион активно участвует в программе капитального ремонта.
"Около 62 школ мы должны завершить. Это всегда сложно, так как при капремонте может вскрыться много неизвестного. Здесь тоже оказываем максимальную поддержку, а еженедельный контроль дает результат. За три года отремонтируем примерно 380 школ", - отметил Воробьев.
Проведение отделочных работ - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 20:21Новости Подмосковья
Глава Подмосковья поручил усилить процесс приемки школ после капремонта
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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