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Новые санкции США затронули ММК и структуры Сколково - РИА Новости, 02.08.2022
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Новые санкции США затронули ММК и структуры Сколково
Новые санкции США затронули ММК и структуры Сколково - РИА Новости, 02.08.2022
Новые санкции США затронули ММК и структуры Сколково
США ввели санкции против Магнитогорского металлургического комбината, различных структур Сколково и Государственной транспортной лизинговой компании, сообщило... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T21:55
2022-08-02T21:55
экономика
сша
сколково
сколковский институт науки и технологий
санкции в отношении россии
магнитогорский металлургический комбинат
государственная транспортная лизинговая компания
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ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. США ввели санкции против Магнитогорского металлургического комбината, различных структур Сколково и Государственной транспортной лизинговой компании, сообщило американское министерство финансов.Санкционный список пополнили в общей сложности более трех десятков российских юридических лиц, в том числе Сколковский институт науки и технологий, технопарк и фонд Сколково.Основной акцент в новой порции санкций американские власти сделали на оборонных и высокотехнологических компаниях – их в обновленном списке 24, пояснили в госдепартаменте.Санкции по линии министерства финансов обычно предполагают блокировку активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американских физических и юридических лиц.
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экономика, сша, сколково, сколковский институт науки и технологий, санкции в отношении россии, магнитогорский металлургический комбинат, государственная транспортная лизинговая компания
21:55 02.08.2022
 
Новые санкции США затронули ММК и структуры Сколково

США ввели санкции против ММК, структур Сколково и транспортной лизинговой госкомпании

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. США ввели санкции против Магнитогорского металлургического комбината, различных структур Сколково и Государственной транспортной лизинговой компании, сообщило американское министерство финансов.
Санкционный список пополнили в общей сложности более трех десятков российских юридических лиц, в том числе Сколковский институт науки и технологий, технопарк и фонд Сколково.
Основной акцент в новой порции санкций американские власти сделали на оборонных и высокотехнологических компаниях – их в обновленном списке 24, пояснили в госдепартаменте.
Санкции по линии министерства финансов обычно предполагают блокировку активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американских физических и юридических лиц.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 16:03
Санкции не смогли поставить российскую экономику на колени, заявила Ле Пен
 
ЭкономикаСШАСколковоСколковский институт науки и технологийСанкции в отношении РоссииМагнитогорский металлургический комбинатГосударственная транспортная лизинговая компания
 
 
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