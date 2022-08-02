https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806800953.html

Новые санкции США затронули ММК и структуры Сколково

Новые санкции США затронули ММК и структуры Сколково - РИА Новости, 02.08.2022

Новые санкции США затронули ММК и структуры Сколково

США ввели санкции против Магнитогорского металлургического комбината, различных структур Сколково и Государственной транспортной лизинговой компании, сообщило... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T21:55

2022-08-02T21:55

2022-08-02T21:55

экономика

сша

сколково

сколковский институт науки и технологий

санкции в отношении россии

магнитогорский металлургический комбинат

государственная транспортная лизинговая компания

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ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. США ввели санкции против Магнитогорского металлургического комбината, различных структур Сколково и Государственной транспортной лизинговой компании, сообщило американское министерство финансов.Санкционный список пополнили в общей сложности более трех десятков российских юридических лиц, в том числе Сколковский институт науки и технологий, технопарк и фонд Сколково.Основной акцент в новой порции санкций американские власти сделали на оборонных и высокотехнологических компаниях – их в обновленном списке 24, пояснили в госдепартаменте.Санкции по линии министерства финансов обычно предполагают блокировку активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американских физических и юридических лиц.

https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806706515.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, сколково, сколковский институт науки и технологий, санкции в отношении россии, магнитогорский металлургический комбинат, государственная транспортная лизинговая компания