https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806800953.html
Новые санкции США затронули ММК и структуры Сколково
Новые санкции США затронули ММК и структуры Сколково - РИА Новости, 02.08.2022
Новые санкции США затронули ММК и структуры Сколково
США ввели санкции против Магнитогорского металлургического комбината, различных структур Сколково и Государственной транспортной лизинговой компании, сообщило... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T21:55
2022-08-02T21:55
2022-08-02T21:55
экономика
сша
сколково
сколковский институт науки и технологий
санкции в отношении россии
магнитогорский металлургический комбинат
государственная транспортная лизинговая компания
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ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. США ввели санкции против Магнитогорского металлургического комбината, различных структур Сколково и Государственной транспортной лизинговой компании, сообщило американское министерство финансов.Санкционный список пополнили в общей сложности более трех десятков российских юридических лиц, в том числе Сколковский институт науки и технологий, технопарк и фонд Сколково.Основной акцент в новой порции санкций американские власти сделали на оборонных и высокотехнологических компаниях – их в обновленном списке 24, пояснили в госдепартаменте.Санкции по линии министерства финансов обычно предполагают блокировку активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американских физических и юридических лиц.
https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806706515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, сколково, сколковский институт науки и технологий, санкции в отношении россии, магнитогорский металлургический комбинат, государственная транспортная лизинговая компания
Новые санкции США затронули ММК и структуры Сколково
США ввели санкции против ММК, структур Сколково и транспортной лизинговой госкомпании