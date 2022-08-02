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МИД о турне Пелоси: весь мир осознает безответственность действий США - РИА Новости, 02.08.2022
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МИД о турне Пелоси: весь мир осознает безответственность действий США
МИД о турне Пелоси: весь мир осознает безответственность действий США - РИА Новости, 02.08.2022
МИД о турне Пелоси: весь мир осознает безответственность действий США
Москва рассматривает возможный визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань как попытку оказать дополнительное давление на Пекин,... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:18
2022-08-02T14:30
в мире
россия
тайвань
вашингтон (штат)
нэнси пелоси
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва рассматривает возможный визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань как попытку оказать дополнительное давление на Пекин, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы рассматриваем возможный, потенциальный визит спикера палаты представителей конгресса США Пелоси на Тайвань как очередное провокационное действие администрации США, желающей оказать дополнительное давление на Пекин", - сказала Захарова на брифинге."Мы считаем урегулирование ситуации в Тайваньском проливе сугубо внутренним делом Китая. Разумеется, как азиатско-тихоокеанское государство Россия надеется, что тайваньская проблема будет решаться без ущерба для мира и стабильности в регионе", - отметила она.Захарова подчеркнула, что позиция Москвы о существовании "только одного Китая" остается неизменной: "правительство КНР - единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая".Вашингтон сегодня занимается провокацией в прямом эфире, и весь мир осознаёт безответственность его действий, заявила представитель МИД."Это провокация. Причём таких провокаций и инсценировок США проводили тысячи на протяжении всей истории, постоянно. Раньше международное сообщество и мы, как граждане, обыватели, не имели возможности их раскрыть по горячим следам", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, раньше только спустя десятилетия можно было выяснить правду о действиях США, но "сегодня мы имеем возможность практически в прямом эфире видеть как осуществляется американская провокация"."За полётами Пелоси во сне и наяву наблюдают сотни тысяч человек. Такого глумления над американскими политиками я давно не видела - люди в прямом эфире следят за перемещениями самолёта, сравнивают их с заявленными маршрутами и политическими декларациями, задают вопросы, все это обсмеивают и закрывают руками лицо - американцы это делают от позора, которые испытывают за своё руководство. И с ужасом задают вопросы - а что будет если провокация будет реализована до конца?" - добавила Захарова.По словам официального представителя МИД РФ, "люди боятся и понимают всю безответственность действий политических сил (США) и понимают несогласованность действий в нынешнем Вашингтоне".
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в мире, россия, тайвань, вашингтон (штат), нэнси пелоси
14:18 02.08.2022 (обновлено: 14:30 02.08.2022)
 
МИД о турне Пелоси: весь мир осознает безответственность действий США

Захарова назвала турне Пелоси провокацией, которую США осуществляют в прямом эфире

© AP Photo / Malaysia’s Department of InformationСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Malaysia’s Department of Information
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва рассматривает возможный визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань как попытку оказать дополнительное давление на Пекин, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассматриваем возможный, потенциальный визит спикера палаты представителей конгресса США Пелоси на Тайвань как очередное провокационное действие администрации США, желающей оказать дополнительное давление на Пекин", - сказала Захарова на брифинге.
"Мы считаем урегулирование ситуации в Тайваньском проливе сугубо внутренним делом Китая. Разумеется, как азиатско-тихоокеанское государство Россия надеется, что тайваньская проблема будет решаться без ущерба для мира и стабильности в регионе", - отметила она.
Захарова подчеркнула, что позиция Москвы о существовании "только одного Китая" остается неизменной: "правительство КНР - единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая".
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
14:16
Самолет, в котором может находиться Пелоси, повернул в сторону Тайваня
Вашингтон сегодня занимается провокацией в прямом эфире, и весь мир осознаёт безответственность его действий, заявила представитель МИД.
"Это провокация. Причём таких провокаций и инсценировок США проводили тысячи на протяжении всей истории, постоянно. Раньше международное сообщество и мы, как граждане, обыватели, не имели возможности их раскрыть по горячим следам", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, раньше только спустя десятилетия можно было выяснить правду о действиях США, но "сегодня мы имеем возможность практически в прямом эфире видеть как осуществляется американская провокация".
"За полётами Пелоси во сне и наяву наблюдают сотни тысяч человек. Такого глумления над американскими политиками я давно не видела - люди в прямом эфире следят за перемещениями самолёта, сравнивают их с заявленными маршрутами и политическими декларациями, задают вопросы, все это обсмеивают и закрывают руками лицо - американцы это делают от позора, которые испытывают за своё руководство. И с ужасом задают вопросы - а что будет если провокация будет реализована до конца?" - добавила Захарова.
По словам официального представителя МИД РФ, "люди боятся и понимают всю безответственность действий политических сил (США) и понимают несогласованность действий в нынешнем Вашингтоне".
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
14:25
Американский политик: США ответят в случае атаки Китая на Тайвань
 
В миреРоссияТайваньВашингтон (штат)Нэнси Пелоси
 
 
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