https://ria.ru/20220802/parki-1806660011.html
Бочкарев: в Мневниковской пойме в Москве создадут 120 гектаров парков
Бочкарев: в Мневниковской пойме в Москве создадут 120 гектаров парков - РИА Новости, 02.08.2022
Бочкарев: в Мневниковской пойме в Москве создадут 120 гектаров парков
Парковые зоны могут занять более 120 гектаров земли в Мневниковской пойме на западе Москвы, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:04
2022-08-02T14:04
2022-08-02T14:04
андрей бочкарев
мневниковская пойма
общество
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 2 авг - РИА Недвижимость. Парковые зоны могут занять более 120 гектаров земли в Мневниковской пойме на западе Москвы, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Общая площадь территории развития Мневниковской поймы составляет порядка 350 гектаров. Здесь формируется в том числе крупный спортивно-рекреационный кластер. Концепцией предусмотрено, что парки, благоустроенные площадки для отдыха и набережные займут площадь свыше 120 гектаров", – сказал Бочкарев.Он добавил, что в настоящее время продолжают проектировать ряд спортивных объектов, запланированных на территории поймы.В частности, в Мневниковской пойме появятся прогулочные и велосипедные маршруты. До конца 2022 года планируется приступить к проектированию двух велопешеходных арочных мостов – в сторону парка "Фили" и на Островную улицу. Мосты свяжут зеленые зоны и спортивные объекты поймы с парками районов Фили и Крылатское.Ранее сообщалось, что в Мневниковской пойме запланирована жилая, социальная, общественная и административно-деловая застройка суммарно на 2,5 миллиона квадратных метров. Транспортную доступность территории обеспечат два автомобильных моста, которые уже проектируются, и открытые в прошлом году станции "Мневники" и "Терехово" Большой кольцевой линии московского метро.
https://ria.ru/20220620/moskva-1796766993.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочкарев, мневниковская пойма, общество, стройкомплекс москвы
МОСКВА, 2 авг - РИА Недвижимость. Парковые зоны могут занять более 120 гектаров земли в Мневниковской пойме на западе Москвы, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Общая площадь территории развития Мневниковской поймы
составляет порядка 350 гектаров. Здесь формируется в том числе крупный спортивно-рекреационный кластер. Концепцией предусмотрено, что парки, благоустроенные площадки для отдыха и набережные займут площадь свыше 120 гектаров", – сказал Бочкарев.
Он добавил, что в настоящее время продолжают проектировать ряд спортивных объектов, запланированных на территории поймы.
В частности, в Мневниковской пойме появятся прогулочные и велосипедные маршруты. До конца 2022 года планируется приступить к проектированию двух велопешеходных арочных мостов – в сторону парка "Фили" и на Островную улицу. Мосты свяжут зеленые зоны и спортивные объекты поймы с парками районов Фили и Крылатское.
Ранее сообщалось, что в Мневниковской пойме запланирована жилая, социальная, общественная и административно-деловая застройка суммарно на 2,5 миллиона квадратных метров. Транспортную доступность территории обеспечат два автомобильных моста, которые уже проектируются, и открытые в прошлом году станции "Мневники" и "Терехово" Большой кольцевой линии московского метро.