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На Кипре выявили первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 02.08.2022
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Туризм
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На Кипре выявили первый случай оспы обезьян
На Кипре выявили первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 02.08.2022
На Кипре выявили первый случай оспы обезьян
Министерство здравоохранения Кипра сообщило о выявлении первого случая оспы обезьян на острове. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T17:18
2022-08-02T18:13
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никосия (город)
оспа обезьян
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АФИНЫ, 2 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения Кипра сообщило о выявлении первого случая оспы обезьян на острове.Заболевший - 40-летний мужчина, который ранее совершал путешествия, у него были клинические симптомы обезьяньей оспы.Молекулярно-лабораторное исследование, которое проводила микробиологическая лаборатория больницы Никосии, подтвердило заболевание."С первого момента были реализованы соответствующие протоколы. Мужчина госпитализирован в специально отведенное для этого помещение больницы Никосии для наблюдения и дальнейшей оценки его состояния", - говорится в сообщении министерства.
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в мире, здоровье - общество, никосия (город), оспа обезьян, новости - туризм
17:18 02.08.2022 (обновлено: 18:13 02.08.2022)
 
На Кипре выявили первый случай оспы обезьян

Минздрав Кипра подтвердил первый случай заражения вирусом оспы обезьян

© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом
© CDC
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
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АФИНЫ, 2 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения Кипра сообщило о выявлении первого случая оспы обезьян на острове.
Заболевший - 40-летний мужчина, который ранее совершал путешествия, у него были клинические симптомы обезьяньей оспы.
Молекулярно-лабораторное исследование, которое проводила микробиологическая лаборатория больницы Никосии, подтвердило заболевание.
"С первого момента были реализованы соответствующие протоколы. Мужчина госпитализирован в специально отведенное для этого помещение больницы Никосии для наблюдения и дальнейшей оценки его состояния", - говорится в сообщении министерства.
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