https://ria.ru/20220802/ospa-1806732885.html

На Кипре выявили первый случай оспы обезьян

На Кипре выявили первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 02.08.2022

На Кипре выявили первый случай оспы обезьян

Министерство здравоохранения Кипра сообщило о выявлении первого случая оспы обезьян на острове. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T17:18

2022-08-02T17:18

2022-08-02T18:13

в мире

здоровье - общество

никосия (город)

оспа обезьян

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789711316_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_38011648fb1afa454f710fdcedd249d4.jpg

АФИНЫ, 2 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения Кипра сообщило о выявлении первого случая оспы обезьян на острове.Заболевший - 40-летний мужчина, который ранее совершал путешествия, у него были клинические симптомы обезьяньей оспы.Молекулярно-лабораторное исследование, которое проводила микробиологическая лаборатория больницы Никосии, подтвердило заболевание."С первого момента были реализованы соответствующие протоколы. Мужчина госпитализирован в специально отведенное для этого помещение больницы Никосии для наблюдения и дальнейшей оценки его состояния", - говорится в сообщении министерства.

никосия (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, никосия (город), оспа обезьян, новости - туризм