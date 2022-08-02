https://ria.ru/20220802/modernizatsiya-1806730335.html

Более 20 школ и детсадов Мурманска модернизируют по проекту Arctic schools

Более 20 школ и детсадов Мурманска модернизируют по проекту Arctic schools - РИА Новости, 02.08.2022

Более 20 школ и детсадов Мурманска модернизируют по проекту Arctic schools

Пространства 11 общеобразовательных и 10 дошкольных учреждений Мурманска будут преобразованы в рамках проекта Arctic schools, в общей сложности на эти цели... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T17:09

2022-08-02T17:09

2022-08-02T17:09

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МУРМАНСК, 2 июл – РИА Новости. Пространства 11 общеобразовательных и 10 дошкольных учреждений Мурманска будут преобразованы в рамках проекта Arctic schools, в общей сложности на эти цели выделено почти 88 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в мэрии города.Как отметили в мэрии, в 2022 году в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по преобразованию пространств образовательных организаций в рамках проекта Arctic schools 50 образовательных учреждений Мурманска: 36 детских садов и 14 общеобразовательных учреждений."По итогам участия в конкурсе признаны победителями 11 общеобразовательных учреждений и 10 дошкольных образовательных учреждений", - отметили в мэрии.У каждого учреждения были свои цели участия в конкурсе и получения дополнительных средств на преобразование пространств: ряд гимназий модернизировали школьные столовые, спортивные залы, общественные и учебные пространства. Также одна из школ получила средства на обустройство современных пространств школьной теплицы, другая - на благоустройство прилегающих территорий и другие нужды."Общий объем финансирования составил 87,9 миллиона рублей, из них областной бюджет составляет – 49,8 миллиона рублей, средства местного бюджета – 36,7 миллиона рублей, внебюджетные средства – 1,3 миллиона", - пояснили в городской администрации.Отмечается, что все договоры на приобретение оборудования и на выполнение текущих ремонтных работ заключены в полном объеме. Комитет по образованию администрации города Мурманска контролирует качество, сроки исполнения работ и поставку оборудования. "В настоящее время риски срыва срока сдачи объектов отсутствуют. По состоянию на 1 августа выполнено 65% от общего объема всех запланированных работ", - сообщили в мэрии.В 2021 году в рамках конкурса Arctic schools победителями стали 14 общеобразовательных учреждений Мурманска. В рамках данного конкурса было затрачено финансирование в размере 58,9 миллиона рублей, из них на ремонт выделили – 46,7 миллиона, а на оборудование – 12,2 миллиона рублей.Проект Arctic schools реализуется на территории Мурманской области по инициативе губернатора Андрея Чибиса уже второй год. В этом году значительно увеличилось число победителей, теперь обновления проходят не только в школах, но и в детских садах.

https://ria.ru/20220714/umnyy_gorod-1802415473.html

https://ria.ru/20220615/murmansk-1795612359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, андрей чибис, мурманск, мурманская область