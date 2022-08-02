https://ria.ru/20220802/likvidatsiya-1806553909.html

Politico: США ликвидировали лидера "Аль-Каиды"* в Афганистане

Politico: США ликвидировали лидера "Аль-Каиды"* в Афганистане - РИА Новости, 02.08.2022

Politico: США ликвидировали лидера "Аль-Каиды"* в Афганистане

США на минувших выходных провели в Афганистане контртеррористическую операцию, в результате которой им удалось ликвидировать главаря террористической... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T00:47

2022-08-02T00:47

2022-08-02T01:03

в мире

афганистан

сша

аль-каида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152865/15/1528651552_0:300:4890:3050_1920x0_80_0_0_7cb7c3d5c47b0febc2ba2e4e2c7cac5d.jpg

ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. США на минувших выходных провели в Афганистане контртеррористическую операцию, в результате которой им удалось ликвидировать главаря террористической группировки "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири, пишет издание Politico со ссылкой на знакомые с деталями операции источники.Подробности операции пока не приводятся. При этом ранее высокопоставленный представитель администрации США подтвердил журналистам факт ее проведения. Не раскрывая подробностей, он отметил, что данная операция прошла успешно и не спровоцировала жертв среди мирного населения.Как информирует Politico, контртеррористическую операцию провело ЦРУ. Ожидается, что в ближайшие часы президент США Джо Байден выступит с речью, в которой проинформирует общественность о ее итогах.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220615/ssha-1795541498.html

афганистан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афганистан, сша, аль-каида