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Politico: США ликвидировали лидера "Аль-Каиды"* в Афганистане - РИА Новости, 02.08.2022
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Politico: США ликвидировали лидера "Аль-Каиды"* в Афганистане
Politico: США ликвидировали лидера "Аль-Каиды"* в Афганистане - РИА Новости, 02.08.2022
Politico: США ликвидировали лидера "Аль-Каиды"* в Афганистане
США на минувших выходных провели в Афганистане контртеррористическую операцию, в результате которой им удалось ликвидировать главаря террористической... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T00:47
2022-08-02T01:03
в мире
афганистан
сша
аль-каида
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ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. США на минувших выходных провели в Афганистане контртеррористическую операцию, в результате которой им удалось ликвидировать главаря террористической группировки "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири, пишет издание Politico со ссылкой на знакомые с деталями операции источники.Подробности операции пока не приводятся. При этом ранее высокопоставленный представитель администрации США подтвердил журналистам факт ее проведения. Не раскрывая подробностей, он отметил, что данная операция прошла успешно и не спровоцировала жертв среди мирного населения.Как информирует Politico, контртеррористическую операцию провело ЦРУ. Ожидается, что в ближайшие часы президент США Джо Байден выступит с речью, в которой проинформирует общественность о ее итогах.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, афганистан, сша, аль-каида
00:47 02.08.2022 (обновлено: 01:03 02.08.2022)
 
Politico: США ликвидировали лидера "Аль-Каиды"* в Афганистане

Politico: США ликвидировали лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири в Афганистане

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Tristan D. VigliancoАмериканский беспилотник
Американский беспилотник - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Tristan D. Viglianco
Американский беспилотник. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. США на минувших выходных провели в Афганистане контртеррористическую операцию, в результате которой им удалось ликвидировать главаря террористической группировки "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири, пишет издание Politico со ссылкой на знакомые с деталями операции источники.
Подробности операции пока не приводятся. При этом ранее высокопоставленный представитель администрации США подтвердил журналистам факт ее проведения. Не раскрывая подробностей, он отметил, что данная операция прошла успешно и не спровоцировала жертв среди мирного населения.
Как информирует Politico, контртеррористическую операцию провело ЦРУ. Ожидается, что в ближайшие часы президент США Джо Байден выступит с речью, в которой проинформирует общественность о ее итогах.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
15 июня, 17:22
США используют "Аль-Каиду"* и "Талибан"** в своих целях, заявил Патрушев
 
В миреАфганистанСШААль-Каида
 
 
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