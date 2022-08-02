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СМИ: экс-депутата Рижской думы задержали "за действия в интересах России" - РИА Новости, 02.08.2022
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СМИ: экс-депутата Рижской думы задержали "за действия в интересах России"
СМИ: экс-депутата Рижской думы задержали "за действия в интересах России" - РИА Новости, 02.08.2022
СМИ: экс-депутата Рижской думы задержали "за действия в интересах России"
Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) задержала бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова по подозрению в публичной поддержке спецоперации на... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T04:37
2022-08-02T11:23
в мире
латвия
россия
рига
рижская дума
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) задержала бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова по подозрению в публичной поддержке спецоперации на Украине и нарушении международных санкций, передает агентство LETA со ссылкой на данные службы.Отмечается, что уголовный процесс начали по статьям о "преступлениях против мира и публичном прославлении и оправдании военных преступлений, а также о нарушении установленных ЕС санкций".По утверждению СГБ, на российских ресурсах задержанный публично поддерживал спецоперацию, а также "распространял дезинформацию о Латвии и ее союзниках". У спецслужб также якобы есть данные о том, что Панкратов сотрудничал с лицом, включенным в санкционный список ЕС.
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в мире, латвия, россия, рига, рижская дума
04:37 02.08.2022 (обновлено: 11:23 02.08.2022)
 
СМИ: экс-депутата Рижской думы задержали "за действия в интересах России"

LETA: в Латвии экс-депутата Рижской думы задержали за мнимые действия в интересах России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава международной правозащитной организации "Русский мир Латвии" Руслан Панкратов
Глава международной правозащитной организации Русский мир Латвии Руслан Панкратов - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) задержала бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова по подозрению в публичной поддержке спецоперации на Украине и нарушении международных санкций, передает агентство LETA со ссылкой на данные службы.

"Суд в понедельник выдал санкцию на его арест. <...> Задержание было произведено 30 июля", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что уголовный процесс начали по статьям о "преступлениях против мира и публичном прославлении и оправдании военных преступлений, а также о нарушении установленных ЕС санкций".
По утверждению СГБ, на российских ресурсах задержанный публично поддерживал спецоперацию, а также "распространял дезинформацию о Латвии и ее союзниках". У спецслужб также якобы есть данные о том, что Панкратов сотрудничал с лицом, включенным в санкционный список ЕС.
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