https://ria.ru/20220802/latviya-1806559825.html

СМИ: экс-депутата Рижской думы задержали "за действия в интересах России"

СМИ: экс-депутата Рижской думы задержали "за действия в интересах России" - РИА Новости, 02.08.2022

СМИ: экс-депутата Рижской думы задержали "за действия в интересах России"

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) задержала бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова по подозрению в публичной поддержке спецоперации на... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T04:37

2022-08-02T04:37

2022-08-02T11:23

в мире

латвия

россия

рига

рижская дума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806599920_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_e4a6649e1fdf2619e6196540b822c58c.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) задержала бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова по подозрению в публичной поддержке спецоперации на Украине и нарушении международных санкций, передает агентство LETA со ссылкой на данные службы.Отмечается, что уголовный процесс начали по статьям о "преступлениях против мира и публичном прославлении и оправдании военных преступлений, а также о нарушении установленных ЕС санкций".По утверждению СГБ, на российских ресурсах задержанный публично поддерживал спецоперацию, а также "распространял дезинформацию о Латвии и ее союзниках". У спецслужб также якобы есть данные о том, что Панкратов сотрудничал с лицом, включенным в санкционный список ЕС.

https://ria.ru/20220517/prigovor-1789109955.html

латвия

россия

рига

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, латвия, россия, рига, рижская дума