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Попова поручила принять меры реагирования на новые штаммы коронавируса - РИА Новости, 02.08.2022
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Попова поручила принять меры реагирования на новые штаммы коронавируса
Попова поручила принять меры реагирования на новые штаммы коронавируса - РИА Новости, 02.08.2022
Попова поручила принять меры реагирования на новые штаммы коронавируса
Руководителям управлений Роспотребнадзора в регионах дано поручение принимать меры реагирования с учетом появления новых вариантов коронавирусной инфекции,... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:36
2022-08-02T15:41
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Руководителям управлений Роспотребнадзора в регионах дано поручение принимать меры реагирования с учетом появления новых вариантов коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба ведомства.Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.Эпидобстановка по новой коронавирусной инфекции в России остается на строгом контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.
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здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
15:36 02.08.2022 (обновлено: 15:41 02.08.2022)
 
Попова поручила принять меры реагирования на новые штаммы коронавируса

Попова поручила принять меры реагирования на появление новых штаммов коронавируса

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле входа в "красную зону"
Медицинский работник возле входа в красную зону - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Медицинский работник возле входа в "красную зону" . Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Руководителям управлений Роспотребнадзора в регионах дано поручение принимать меры реагирования с учетом появления новых вариантов коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба ведомства.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.
"Руководителям управлений поручено принимать меры реагирования с учетом сведений мониторинга изменчивости штаммового состава и возникновения новых геновариантов COVID-19", - говорится в сообщении.
Эпидобстановка по новой коронавирусной инфекции в России остается на строгом контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.
Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
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Здоровье - ОбществоАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Россия
 
 
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