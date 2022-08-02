https://ria.ru/20220802/koronavirus-1806696038.html

Роспотребнадзор дал поручения по информированию о профилактике COVID-19

Роспотребнадзор дал поручения по информированию о профилактике COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2022

Роспотребнадзор дал поручения по информированию о профилактике COVID-19

Руководителям управлений Роспотребнадзора в регионах дано поручение информировать население о способах профилактики COVID-19 летом, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T15:28

2022-08-02T15:28

2022-08-02T15:28

общество

здоровье - общество

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

коронавирусы

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Руководителям управлений Роспотребнадзора в регионах дано поручение информировать население о способах профилактики COVID-19 летом, сообщила пресс-служба ведомства.Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации."Руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам федерации дано поручение организовать кампанию по информированию населения о способах профилактики COVID-19 в летний период", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220802/koronavirus-1806694940.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирусы