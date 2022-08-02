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Роспотребнадзор дал поручения по информированию о профилактике COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2022
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Роспотребнадзор дал поручения по информированию о профилактике COVID-19
Роспотребнадзор дал поручения по информированию о профилактике COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2022
Роспотребнадзор дал поручения по информированию о профилактике COVID-19
Руководителям управлений Роспотребнадзора в регионах дано поручение информировать население о способах профилактики COVID-19 летом, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:28
2022-08-02T15:28
общество
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
коронавирусы
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Руководителям управлений Роспотребнадзора в регионах дано поручение информировать население о способах профилактики COVID-19 летом, сообщила пресс-служба ведомства.Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации."Руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам федерации дано поручение организовать кампанию по информированию населения о способах профилактики COVID-19 в летний период", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирусы
15:28 02.08.2022
 
Роспотребнадзор дал поручения по информированию о профилактике COVID-19

Роспотребнадзор: управления в регионах должны информировать людей о профилактике COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ампула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Руководителям управлений Роспотребнадзора в регионах дано поручение информировать население о способах профилактики COVID-19 летом, сообщила пресс-служба ведомства.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.
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15:20
Роспотребнадзор рассказал о доминирующих в России вариантах коронавируса
"Руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам федерации дано поручение организовать кампанию по информированию населения о способах профилактики COVID-19 в летний период", - говорится в сообщении.
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирусы
 
 
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