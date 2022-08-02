https://ria.ru/20220802/koronavirus-1806696038.html
Роспотребнадзор дал поручения по информированию о профилактике COVID-19
Роспотребнадзор дал поручения по информированию о профилактике COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2022
Роспотребнадзор дал поручения по информированию о профилактике COVID-19
Руководителям управлений Роспотребнадзора в регионах дано поручение информировать население о способах профилактики COVID-19 летом, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:28
2022-08-02T15:28
2022-08-02T15:28
общество
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
коронавирусы
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Руководителям управлений Роспотребнадзора в регионах дано поручение информировать население о способах профилактики COVID-19 летом, сообщила пресс-служба ведомства.Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации."Руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам федерации дано поручение организовать кампанию по информированию населения о способах профилактики COVID-19 в летний период", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220802/koronavirus-1806694940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирусы
Роспотребнадзор дал поручения по информированию о профилактике COVID-19
Роспотребнадзор: управления в регионах должны информировать людей о профилактике COVID-19