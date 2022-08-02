https://ria.ru/20220802/kompensatsiya-1806668569.html

Бизнесменам на Ямале компенсируют расходы на подключение к инженерным сетям

Бизнесменам на Ямале компенсируют расходы на подключение к инженерным сетям - РИА Новости, 02.08.2022

Бизнесменам на Ямале компенсируют расходы на подключение к инженерным сетям

Программу компенсации расходов на подключение помещений предпринимателей к инженерным сетям перезапускают в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:18

2022-08-02T14:18

2022-08-02T14:18

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

надым

новый уренгой

дмитрий артюхов

экономика

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Программу компенсации расходов на подключение помещений предпринимателей к инженерным сетям перезапускают в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."Предприниматели Ямала могут компенсировать расходы на подключение производственных помещений к сетям тепло-, водо-, электро- и газоснабжения. Заявочная кампания в текущем году запускается во второй раз. Условия предоставления меры поддержки доработаны с учетом обратной связи от предпринимателей и поручения главы региона Дмитрия Артюхова о расширении доступа бизнес-сообщества к поддержке округа", - говорится в сообщении.Заявки принимаются на сайте РазвивайБизнес89.рф. Мера поддержки реализуется в округе второй год. В 2021 году компенсацию получили 15 предпринимателей, в первой половине 2022 года – восемь бизнес-проектов. Сегодня условия предоставления поддержки доработаны с учетом востребованности меры.Благодаря мере поддержки к инженерным сетям будут подключены цех по переработке мяса, рыбы и дикоросов в Надыме, производственная база со столовой и станцией технического обслуживания в Новом Уренгое, магазин мебели в Салехарде и другие бизнесы, отмечает пресс-служба главы региона.Изначально в условиях предоставления меры поддержки присутствовало ограничение количества получателей: в каждом муниципальном образовании округа должен был быть отобран и поддержан один наиболее значимый проект. Теперь количество получателей в муниципалитетах не лимитировано. Кроме того, компенсировать можно расходы по договорам, которые уже были заключены в 2022 году.На Ямале для предпринимателей действует развитая система поддержки, которая включает гранты и компенсации, индивидуальное сопровождение проектов, возможность принять участие в образовательных программах. Для бизнеса действует целая серия компенсаций. Помимо расходов на подключение к сетям, можно получить возмещение затрат на приобретение франшизы, модернизацию и лизинг оборудования, уточняют власти.

https://ria.ru/20220714/franshizy-1802453793.html

https://ria.ru/20220524/podderzhka-1790406416.html

ямал

надым

новый уренгой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ямал, надым, новый уренгой, дмитрий артюхов, экономика, ямало-ненецкий автономный округ (янао)