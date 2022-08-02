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Предприятия в Челябинской области получат гранты на научные исследования - РИА Новости, 02.08.2022
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Челябинская область
https://ria.ru/20220802/issledovaniya-1806667593.html
Предприятия в Челябинской области получат гранты на научные исследования
Предприятия в Челябинской области получат гранты на научные исследования - РИА Новости, 02.08.2022
Предприятия в Челябинской области получат гранты на научные исследования
Более 70 миллионов рублей получат 13 предприятий Челябинской области в качестве компенсации части затрат на проведение научно-исследовательских и... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:16
2022-08-02T14:16
челябинская область
экономика
фонд развития промышленности
алексей текслер
сергей казаков
технологии
наука
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 авг – РИА Новости. Более 70 миллионов рублей получат 13 предприятий Челябинской области в качестве компенсации части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, сообщила пресс-служба правительства региона.Ранее глава региона Алексей Текслер пояснял, что было выделено более 1 миллиарда рублей дополнительных средств из регионального бюджета, чтобы вопросы импортозамещения двигались быстрее и активнее. "Даем гранты на НИОКРы, поддерживаем через субсидирование процентной ставки, поддерживаем конкретные проекты импортозамещения, и федеральный центр активно в этом направлении работает", - отмечал он."Фонд развития промышленности Челябинской области подвел итоги конкурса на предоставление предприятиям финансовой поддержки в форме грантов на возмещение части затрат по проведенным ими научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР). Наблюдательный совет Фонда под председательством заместителя губернатора Егора Ковальчука рассмотрел 17 заявок и одобрил 13 из них. Общая сумма грантов составила более 70 млн рублей", - говорится в сообщении министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона.По словам директора регионального ФРП Сергея Казакова, новая мера направлена на поддержку компаний, реализующих НИОКР для создания конкурентоспособной импортозамещающей промышленной продукции. "По распоряжению губернатора Алексея Текслера на эти цели из областного бюджета выделено 100 млн рублей. Самые активные предприятия Южного Урала в первых рядах подали заявки на эти гранты, и уже в этом году они смогут получить средства, компенсирующие часть их затрат. У остальных производителей области тоже есть шанс воспользоваться новым инструментом господдержки и вернуть в свои активы до 20 млн рублей", – цитирует пресс-служба министерства слова Казакова.Так, по данным минпрома, Миасский завод медицинского оборудования (АО "АМС") представил проект "Разработка, испытание, сертификация, освоение серийного производства деконтаминатора USD-AMS", который предназначен для низкотемпературного обеззараживания помещений и находящегося в них оборудования. Аппарат, опытный образец которого был представлен на выставке "Иннопром-2022", активно используют в медицинской сфере, на фармацевтических и микробиологических производствах, в пищевой и косметической промышленности.Как отметил генеральный директор АО "АМС" Николай Гусько, новая мера поддержки для предприятия очень своевременна. "Благодаря ей у нас появятся дополнительные финансовые возможности, и эти средства мы вложим в доработку и ускорение реализации проекта по созданию деконтаминатора. Как промышленное предприятие, мы впервые получаем грант на НИОКР. У нас в разработке постоянно находится несколько новых перспективных изделий, и на эту работу мы тратим собственные средства. Грантовая поддержка государства позволит ускорить эти разработки. Будем и дальше участвовать в таких конкурсах", – цитирует пресс-служба минпрома слова Гусько. -0-
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экономика, фонд развития промышленности, алексей текслер, сергей казаков, технологии, наука
14:16 02.08.2022
 
Предприятия в Челябинской области получат гранты на научные исследования

В Челябинской области более десяти предприятий получат компенсации за научные исследования

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудник Челябинского трубопрокатного завода
Сотрудник Челябинского трубопрокатного завода - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудник Челябинского трубопрокатного завода. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 2 авг – РИА Новости. Более 70 миллионов рублей получат 13 предприятий Челябинской области в качестве компенсации части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, сообщила пресс-служба правительства региона.
Ранее глава региона Алексей Текслер пояснял, что было выделено более 1 миллиарда рублей дополнительных средств из регионального бюджета, чтобы вопросы импортозамещения двигались быстрее и активнее. "Даем гранты на НИОКРы, поддерживаем через субсидирование процентной ставки, поддерживаем конкретные проекты импортозамещения, и федеральный центр активно в этом направлении работает", - отмечал он.
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"Фонд развития промышленности Челябинской области подвел итоги конкурса на предоставление предприятиям финансовой поддержки в форме грантов на возмещение части затрат по проведенным ими научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР). Наблюдательный совет Фонда под председательством заместителя губернатора Егора Ковальчука рассмотрел 17 заявок и одобрил 13 из них. Общая сумма грантов составила более 70 млн рублей", - говорится в сообщении министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона.
По словам директора регионального ФРП Сергея Казакова, новая мера направлена на поддержку компаний, реализующих НИОКР для создания конкурентоспособной импортозамещающей промышленной продукции. "По распоряжению губернатора Алексея Текслера на эти цели из областного бюджета выделено 100 млн рублей. Самые активные предприятия Южного Урала в первых рядах подали заявки на эти гранты, и уже в этом году они смогут получить средства, компенсирующие часть их затрат. У остальных производителей области тоже есть шанс воспользоваться новым инструментом господдержки и вернуть в свои активы до 20 млн рублей", – цитирует пресс-служба министерства слова Казакова.
Так, по данным минпрома, Миасский завод медицинского оборудования (АО "АМС") представил проект "Разработка, испытание, сертификация, освоение серийного производства деконтаминатора USD-AMS", который предназначен для низкотемпературного обеззараживания помещений и находящегося в них оборудования. Аппарат, опытный образец которого был представлен на выставке "Иннопром-2022", активно используют в медицинской сфере, на фармацевтических и микробиологических производствах, в пищевой и косметической промышленности.
Как отметил генеральный директор АО "АМС" Николай Гусько, новая мера поддержки для предприятия очень своевременна. "Благодаря ей у нас появятся дополнительные финансовые возможности, и эти средства мы вложим в доработку и ускорение реализации проекта по созданию деконтаминатора. Как промышленное предприятие, мы впервые получаем грант на НИОКР. У нас в разработке постоянно находится несколько новых перспективных изделий, и на эту работу мы тратим собственные средства. Грантовая поддержка государства позволит ускорить эти разработки. Будем и дальше участвовать в таких конкурсах", – цитирует пресс-служба минпрома слова Гусько. -0-
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