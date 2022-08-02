https://ria.ru/20220802/evakuatsiya-1806799590.html

В Россию эвакуировали еще почти 23,5 тысячи жителей Донбасса и Украины

В Россию эвакуировали еще почти 23,5 тысячи жителей Донбасса и Украины - РИА Новости, 02.08.2022

В Россию эвакуировали еще почти 23,5 тысячи жителей Донбасса и Украины

Почти 23,5 тысячи человек за сутки эвакуировалось в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил во вторник руководитель Межведомственного... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T21:38

2022-08-02T21:38

2022-08-02T21:38

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

украина

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Почти 23,5 тысячи человек за сутки эвакуировалось в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 23 475 человек, в том числе 3 714 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 050 921 человек, из которых 482 074 ребенка", - сказал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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Наталья Макарова

в мире, донбасс, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины