https://ria.ru/20220802/evakuatsiya-1806799590.html
В Россию эвакуировали еще почти 23,5 тысячи жителей Донбасса и Украины
В Россию эвакуировали еще почти 23,5 тысячи жителей Донбасса и Украины - РИА Новости, 02.08.2022
В Россию эвакуировали еще почти 23,5 тысячи жителей Донбасса и Украины
Почти 23,5 тысячи человек за сутки эвакуировалось в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил во вторник руководитель Межведомственного... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T21:38
2022-08-02T21:38
2022-08-02T21:38
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Почти 23,5 тысячи человек за сутки эвакуировалось в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 23 475 человек, в том числе 3 714 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 050 921 человек, из которых 482 074 ребенка", - сказал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
В Россию эвакуировали еще почти 23,5 тысячи жителей Донбасса и Украины
Минобороны: за сутки в Россию эвакуировали почти 23,5 тысячи жителей Донбасса и Украины