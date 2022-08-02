https://ria.ru/20220802/dnr-1806781277.html

Украинские военные выпустили за сутки более 300 снарядов по ДНР

Украинские военные выпустили за сутки более 300 снарядов по ДНР - РИА Новости, 02.08.2022

Украинские военные выпустили за сутки более 300 снарядов по ДНР

Украинские войска за текущие сутки выпустили более 300 снарядов по 10 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T19:42

2022-08-02T19:42

2022-08-02T19:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 300 снарядов по 10 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщает Народная милиция ДНР."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более трехсот снарядов из реактивных систем залпового огня "Ураган", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, 120-мм миномётов. Огонь велся по районам десяти населённых пунктов Республики", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, сцкк