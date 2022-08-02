https://ria.ru/20220802/dnr-1806588263.html

Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 50 украинских военных

Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 50 украинских военных - РИА Новости, 02.08.2022

Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 50 украинских военных

Народная милиция ДНР заявила, что украинские войска потеряли за сутки более 50 человек личного состава и по одной установке РСЗО "Ураган" и РСЗО "Град". РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T10:36

2022-08-02T10:36

2022-08-02T10:43

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила, что украинские войска потеряли за сутки более 50 человек личного состава и по одной установке РСЗО "Ураган" и РСЗО "Град"."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО "Ураган", одна БМ-21 "Град", три грузовых автомобиля и более пятидесяти человек личного состава", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Также отмечается, что подавлены три огневые точки украинских войск в районах населенных пунктов Авдеевка, Невельское и Желанное.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

авдеевка

россия

украина

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, авдеевка, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр