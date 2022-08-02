https://ria.ru/20220802/dnr-1806588263.html
Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 50 украинских военных
Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 50 украинских военных - РИА Новости, 02.08.2022
Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 50 украинских военных
Народная милиция ДНР заявила, что украинские войска потеряли за сутки более 50 человек личного состава и по одной установке РСЗО "Ураган" и РСЗО "Град". РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T10:36
2022-08-02T10:36
2022-08-02T10:43
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
авдеевка
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792835210_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_b8369f656d9f86ca757f6205cf1272b5.jpg
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила, что украинские войска потеряли за сутки более 50 человек личного состава и по одной установке РСЗО "Ураган" и РСЗО "Град"."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО "Ураган", одна БМ-21 "Град", три грузовых автомобиля и более пятидесяти человек личного состава", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Также отмечается, что подавлены три огневые точки украинских войск в районах населенных пунктов Авдеевка, Невельское и Желанное.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
авдеевка
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792835210_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_37d5582dd494585e5cf6ec5a7dc0328d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, авдеевка, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:36 02.08.2022 (обновлено: 10:43 02.08.2022)
Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 50 украинских военных
Народная милиция ДНР оценила потери противника за сутки более чем в 50 человек